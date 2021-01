Grande-Bretagne : la vaccination s'accélère

no comment

La Grande-Bretagne a franchi un autre pas de géant lundi dans la lutte contre le COVID 19, en intensifiant son programme de vaccination à partir d’un vaccin créé par l’Université d’Oxford et le géant pharmaceutique AstraZeneca. Le patient dialysé Brian Pinker, 82 ans, a été le premier à se faire vacciner. Il a qualifié l’expérience de "brillante". Le vaccin Oxford-AstraZeneca est moins cher et plus facile à utiliser que le vaccin de Pfizer car il ne nécessite pas de stockage très froid.