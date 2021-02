Six mois après l'explosion du port de Beyrouth, les familles des victimes réclament justice

no comment

Des dizaines de membres des familles des victimes de l'explosion du port de Beyrouth sont rassemblés devant la maison du juge chargé de l'enquête sur l'explosion pour demander justice.

Six mois plus tard, l'enquête nationale a été pratiquement interrompue par les mêmes rivalités politiques et confessionnelles qui ont contrecarré les tentatives passées de découvrir la vérité sur les crimes majeurs.

Les fonctionnaires du gouvernement ont repoussé une enquête internationale et ont nommé l'ancien juge du tribunal militaire Fadi Sawwan pour enquêter.

Il s'est largement concentré sur l'incompétence du gouvernement dans un contexte de colère publique contre une classe politique corrompue, responsable du glissement du Liban vers la pauvreté et les bouleversements.