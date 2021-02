Birmanie : les manifestations pacifiques continuent

no comment

Les manifestations pacifiques contre le coup d'Etat militaire en Birmanie ont repris mardi, après des violences la veille contre les manifestants et après que l'accès à Internet a été bloqué pour une deuxième nuit consécutive.

Des groupes de manifestants se sont rendus tôt à Rangoon et dans d'autres villes pour protester contre le coup d'État du 1er février et exiger que la dirigeante élue du pays, Aung San Suu Kyi, et les membres de son gouvernement évincé soient libérés.

À Rangoon, des moines bouddhistes ont défilé dans les rues - sous les applaudissements des habitants - avant de se rassembler devant le bureau local de l'ONU.