"Notre-Dame brûle", le prochain film de Jean-Jacques Annaud

Les images de la cathédrale de Paris ont fait le tour du monde. Elle seront bientôt sur grand écran dans le prochain film du réalisateur français Jean-Jacques Annaud, intitulé "Notre Dame brûle". Le réalisateur ambitionne de reconstituer heure par heure l'incendie de Notre-Dame de Paris.

Emu comme tant d'autres par le gigantesque feu qui a ravagé il y a deux ans à peine, ce chef d'oeuvre gothique, le réalisateur s'est mis à la tâche quelques jours seulement après avoir découvert le brasier.

"Je me suis dit mais c'est un infernale, c'est incroyablement spectaculaire, touchant au plus profonde de l'âme et puis il y a cette beauté, il y a ce symbole qui est en train de disparaître avec le monde entier qui pleure. Trois jours plus tard j'été en écriture", explique Jean-Jacques Annaud.

Une partie du tournage se déroule à la cathédrale Saint-Étienne de Sens qui a largement inspirée de sa petite soeur parisienne. 160 figurants et acteurs parlant les langues du monde entier ont été recrutés pour l'occasion.

"C'est une belle expérience pour nous, ça nous permet de voir le tournage, comment ça se passe... c'est impressionnant," se réjouit Jean-Charles Stalpart, un figurant. "Le fait d'entendre comme l'alarme s'est déclenchée, on essaye de se mettre dans l'ambiance même si on sait avidement malgré on sait Note Dame et toujours là, c'est émouvant", ajoute Justine Méry.

Avec son prochain film Jean-Jacques Annaud s'attelle a un travail colossal : faire revivre les dernières heures touristiques de la cathédrale de Paris. Le feu sera filmé en studio dans des décors reconstitués. Clap de fin dans trois mois.