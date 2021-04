Les images des exercices militaires russes en Crimée

no comment

Le ministère de la Défense russe a diffusé les images des exercices militaires que ses armées mènent actuellement en Crimée annexée, en pleine tension entre Moscou et Kiev.

"Le 22 avril 2021, la principale étape des exercices des troupes du district militaire sud et des troupes aéroportées, réalisés dans le cadre d'une vérification surprise de la préparation au combat, se déroulera sur le terrain d'entraînement d'Opuk (République de Crimée)", a déclaré le ministère.

Les exercices impliquent des unités de l'armée de l'air et de la défense aérienne, des navires de guerre, des unités militaires des forces côtières de la flotte de la mer Noire, une partie des forces de la flottille caspienne, ainsi que des unités de troupes aéroportées.

Les manœuvres militaires se déroulent dans un contexte de tensions entre Kiev et Moscou. Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, a déclaré lundi que la Russie avait concentré plus de 150 000 soldats russes près des frontières ukrainiennes et en Crimée.