L'inventeur, concepteur et pilote slovaque Štefan Klein a dévoilé une voiture de sport volante lors d'un vol de démonstration ce lundi.

La voiture volante s'est transformée en avion en moins de trois minutes et a atterri à l'aéroport de Bratislava après avoir effectué un vol réussi entre Nitra et la capitale.

Jusqu'à présent, il s'agit du plus long vol effectué par ce genre de prototype. Il a parcouru la distance entre Bratislava et Nitra (environ 75 kilomètres) en 25 minutes à une vitesse de 170 km/h. La consommation de la voiture volante est de 8 à 10 litres aux 100 kilomètres.

Le projet a coûté environ 1 million et demi d'euros. Le constructeur travaille sur un autre prototype, qui devrait être encore plus puissant. Il devrait être capable de parcourir la même distance que le vol actuel avec une vitesse deux fois plus importante et en deux fois moins de temps.