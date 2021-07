no comment

Les recherches se poursuivent en Europe-centrale après les inondations dévastatrices qui ont causé la mort de 191 personnes. Des centaines de personnes sont encore portées disparues.

La plupart d'entre elles se trouvent en Allemagne, pays le plus durement touché par les pluies torrentielles. Au point zéro des inondations, où les infrastructures sont gravement endommagées, les routes et les ponts sont détruits, et il y a encore des zones sans électricité ni eau.