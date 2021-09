Les films et stars américaines sont présents en force à la Mostra de Venise

Les Américains sont présents en force à Venise, comme les années précédentes. Les deux derniers Lions d'or sont d'ailleurs allés à des films américains, The Joker et Nomadland. Jamais deux sans trois ?

Cette année, outre The Power of the Dog de Jane Campion, les Etats-Unis ont envoyé à la Mostra de Venise un autre film très attendu des deux côtés de l'Atlantique, The Card Counter du grand scénariste et réalisateur Paul Schrader, compagnon de route de Martin Scorsese (il a signé les scénarios de Taxi Driver et de Raging Bull entre autres), et collaborateur régulier de Brian de Palma et Steven Spielberg.

Oscar Isaac tient le rôle principal du film, aux côtés de Tiffany Haddisch dans le dernier film de Paul Schrader, le vieux complice de Martin Scorsese.

La présentation à Venise est, pour l'acteur comme le réalisateur, l'occasion de retrouver le public...

"Ce que j'attends avec impatience, c'est de m'asseoir dans un théâtre avec des gens, c'est la chose la plus excitante que je n'ai pas fait ça depuis presque deux ans...." Oscar Isaac acteur

The Card Counter est un thriller haletant, sur fond de vengeance raconte l'histoire d'un ancien interrogateur militaire devenu joueur, hanté par les fantômes de son passé.

Un casting cinq étoiles, dont Oscar Isaac, Tiffany Haddisch et Willem Dafoe, et encore un concurrent sérieux pour le Lion d'or.

Une autre star qui fait vibrer les fans et les paparazzi sur le Lido est Timothée Chalamet, découvert dans Call Me by Your Name.

Il joue aux côtés d'Oscar Isaac dans le très attendu Dune de Denis Villeneuve, la nouvelle adaptation du roman culte du même nom.

Le film est présenté hors compétition et sortira prochainement en Europe.

Dune est l'adaptation du chef-d'œuvre de science-fiction de Frank Herbert, qui raconte l'histoire du fils d'une famille noble chargé de protéger la galaxie et la sauver des forces du mal.

Le Festival du film de Venise se termine le samedi 11 septembre.