L'actrice Olivia Newton-John, star de "Grease", meurt à 73 ans (communiqué de la famille)

La chanteuse et actrice Olivia Newton-John, star du film "Grease", est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L’actrice et chanteuse anglo-australienne Olivia Newton-John, devenue une star planétaire en incarnant le personnage de Sandy dans le film culte Grease, aux côtés de John Travolta, est morte à 73 ans, a annoncé lundi 8 août son mari, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La comédienne est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", précise le communiqué. Elle luttait depuis trente ans contre un cancer du sein.

Du succès aussi bien au cinéma que dans la musique

Olivia Newton-John était notamment connue pour avoir interprété le rôle de Sandy Olson dans le film "Grease" aux côtés de John Travolta.

À son actif, une dizaine de films, dont Xanadu, une participation à l'Eurovision en 1974, une quarantaine d'albums disco, country et pop rock – dont "Physical", énorme succès en 1981 – et des centaines de concerts donnés à travers la planète. L’Anglo-australienne est même consacrée à deux reprises « chanteuse la plus populaire des Etats-Unis » et remporte un Grammy Award face à la reine Dolly Parton.

Engagée dans la lutte contre le cancer

Depuis que le cancer s'était abattu sur elle à la quarantaine – cancer du sein et mastectomie en 1992 puis deux récidives en 2013 et 2017, avec métastases –, la star mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie.

"Olivia a été un symbole de triomphe et d'espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein", a écrit son mari, précisant qu'un fonds à son nom avait été créé afin de financer la recherche sur les plantes médicinales et le cancer, le "Olivia Newton-John Foundation Fund".