Shanghaï : flambée des cas de Covid-19 malgré le confinement partiel de la métropole

Shanghaï est devenue ces derniers jours l'épicentre d'une nouvelle vague de contaminations, liée au variant Omicron. Le ministère de la Santé a rapporté ce mardi 29 mars 4477 nouveaux cas positifs, contre 3500 la veille. Un niveau très faible à l'échelle mondiale mais élevé pour la Chine, où le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes dépassait rarement la centaine depuis le printemps 2020.

Une situation qui met à rude épreuve la stratégie chinoise du "Zéro Covid". Pourtant, depuis ce lundi 28 mars, la moitié orientale (est) de la métropole est confinée pour quatre jours. Le 1er avril, ce sera au tour de la partie ouest de la ville. Pour la mairie, ce confinement en deux phases vise à accélérer le dépistage de la population et à venir à bout des nouvelles infections "le plus vite possible".