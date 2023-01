Dubaï : un investisseur spécialisé dans le démarrage d'entreprises

Lindsay Miller est l'associée gérante et la directrice du conseil d'administration de MENA Moonshots, un investisseur spécialisé dans le démarrage d'entreprises qui offre des financements, une conception stratégique et un soutien opérationnel direct aux jeunes entreprises et aux fondateurs à Dubaï et dans le monde entier.

Au cours de ses 11 premières années à Dubaï, Lindsay Miller a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs entrepreneurs. Elle a constaté à quel point le fait de recevoir un soutien financier et opérationnel permettait de libérer le potentiel des personnes qui tentent de créer leur entreprise. Lindsay a remarqué une lacune sur le marché de l'investissement en phase de démarrage, et lorsque son partenaire commercial a proposé d'adopter une approche plus structurée pour soutenir les fondateurs, ils ont décidé de lancer MENA Moonshots en 2018.

Avec l'ajout ultérieur d'un partenaire supplémentaire, MENA Moonshots a passé deux ans à tâter le terrain avec des investissements relativement plus petits. "Dans l'investissement à un stade précoce, il y a certains investisseurs et fondateurs qui recherchent vraiment une croissance très élevée. Nous recherchions des fondateurs avec lesquels nous pourrions avoir un partenariat à long terme", a déclaré Lindsay Miller à Euronews.

Sineo Packaging propose des solutions d'emballage durables pour les secteurs de la vente au détail, de l'alimentation et des boissons, et du e-commerce. Lorsque les fondateurs, Antoine Moussali et David Fahmy, ont contacté Lindsay Miller et ses partenaires, ils ont été impressionnés par la mission de l'entreprise et ses résultats à l'étranger. Ils ont ensuite investi dans l'entreprise et l'ont aidée à se faire connaître sur le marché de Dubaï.

Au fur et à mesure de leurs investissements, Lindsay Miller et ses partenaires ont été approchés par d'autres fondateurs et entreprises. Joi Gifts, dirigée par Rami Kahale, est une plateforme de cadeaux en ligne opérant au Moyen-Orient. Le potentiel de leur activité a été l'un des aspects clés de la décision d'investissement de MENA Moonshoot. "Sur une plateforme de cadeaux, vous commandez toujours pour quelqu'un d'autre. L'idée d'être toujours en mesure d'étendre le réseau et la base de clients était donc très convaincante pour nous", explique Lindsay.

Pour Lindsay Miller et ses partenaires, la rencontre avec le bon fondateur joue un rôle essentiel dans leur processus de décision. C'est le cas de Georges Karam, cofondateur de The Cloud, qui utilise la technologie pour maximiser les revenus et la portée des restaurateurs et des marques alimentaires sous-utilisées, sans coût initial ni risque. "Je n’étais au départ pas très à l’aise avec l’idée d’une cuisine virtuelle, mais nous avons crus en cet entrepreneur. La confiance que nous avons eu en lui et l'intelligence de son business model nous ont permis de découvrir un secteur que nous ne connaissions pas. Nous sommes très enthousiastes", déclare Lindsay Miller.

MENA Moonshot soutient désormais huit équipes fondatrices différentes, composées de 300 personnes, dans dix pays différents. Convaincus que le fait de vivre et de travailler à Dubaï a eu un impact majeur sur leur parcours, Lindsay Miller et ses partenaires prévoient d'amener de nouvelles entreprises dans la ville, en particulier celles qui peuvent créer un impact positif en termes de changement climatique et de durabilité. "Si vous avez une passion pour l'impact, il n'y a rien de plus grand et de plus important, c'est donc notre objectif", a ajouté Lindsay Miller.