Découvrez la Moldavie à travers son peuple, ses paysages et ses vins

Voyager en Moldavie, c’est pénétrer au cœur d’un pays viticole, un pays de collines ondulantes, de plaines ensoleillées et d’un climat enviable, tempéré par la présence de la mer Noire. La diversité des paysages et la richesse du sol créent des terroirs distincts, qui confèrent aux vins moldaves leur caractère unique, et ce depuis des milliers d’années.

L’histoire de la viticulture en Moldavie remonte à 8 000 ans et fait encore aujourd’hui partie intégrante des traditions locales. La Moldavie possède la plus grande densité de vignobles et la plus grande cave à vin du monde. Le pays accueille de nombreux festivals du vin et des visites de caves, jusqu’à célébrer le vin chaque année à l’occasion d’une fête nationale. La forme même du pays est souvent comparée à une grappe de raisin.

Les établissements vinicoles moldaves ne se contentent pas de produire des vins de qualité, ils font également partie des hauts lieux touristiques du pays, avec des circuits de dégustation ou des restaurants, et nombre d’entre eux se sont adaptés pour proposer un hébergement allant de la simplicité rustique à l’élégance d’un château. Les œnotouristes représentent désormais un pourcentage non négligeable des visiteurs du pays et, pour répondre à cette demande, l’État moldave a mis au point différents moyens tels qu’une série de « routes des vins » pour les automobilistes et les cyclistes afin de rendre les séjours œnologiques aussi sereins et gratifiants que possible.

Les routes des vins de Moldavie à travers ses régions viticoles

Les routes des vins proposent des itinéraires combinant des visites d’établissements vinicoles et des attractions historiques et culturelles à proximité dans trois des régions viticoles géographiquement protégées du pays :

Le Codru, qui constitue la partie centrale de la Moldavie, est connu pour sa richesse en terre noire (tchernoziom). Cela favorise la production de vins mousseux de grande qualité, ainsi que d’excellents vins blancs. Les principaux cépages utilisés pour les vins du Codru sont le cabernet sauvignon, le chardonnay, le merlot, le riesling rhénan et le sauvignon blanc.

Le Ștefan Vodă, au sud-est, est légèrement plus sec et surtout connu pour ses raisins noirs, cultivés ici depuis l’Antiquité. Les vins y sont principalement produits à partir de cabernet sauvignon, de merlot, de chardonnay, de sauvignon blanc, de pinot gris, de malbec et du raisin local rara neagră.

Le Valul lui Traian (Mur de Trajan) est la zone située au sud-ouest. On y produit une grande variété de vins (blancs secs, rosés pâles, rouges corsés et mousseux fruités, ainsi que des liqueurs) à base de cabernet sauvignon, de merlot, de saperavi, de fetească neagră, de sauvignon blanc, de chardonnay et de muscat ottonel.

Il existe une quatrième indication géographique protégée (IGP), appelée Divin. Elle s’applique à l’ensemble du pays et fait référence à la production de l’eau-de-vie de Moldavie, qui jouit d’une grande popularité.

Crama Mircesti © Wine of Moldova

Venez pour le vin, restez pour l’hospitalité

La cave à vin souterraine de Milestii Mici est célèbre dans le monde entier, notamment parce qu’elle figure dans le Livre Guinness des records comme la plus grande collection de vins au monde. Les 200 km de tunnels qui s’étendent sous terre abritent environ 2 millions de bouteilles de vin, dont 50 000 dans une chambre secrète construite spécialement pour les mettre à l’abri pendant la prohibition de Gorbatchev.

À moins d’une demi-heure de route de Chişinău, la capitale de la Moldavie, les visiteurs sont accueillis par des fontaines à vin à l’extérieur de cette ancienne carrière de calcaire, reconvertie en 1968 à son usage actuel de cave à vin. En traversant les tunnels à pied, en voiture ou à vélo, ils peuvent regarder, goûter et acheter une gamme impressionnante de vins avant de s’attabler dans un restaurant caché dans les profondeurs du sous-sol.

La Moldavie abrite également la deuxième plus grande cave à vin du monde. Cricova, juste au nord de Chişinău, a également été créée à partir d’une ancienne carrière de calcaire. La visite de cette ville vinicole souterraine, qui compte 120 km de tunnels, est une expérience unique, à l’instar de celle de Milestii Mici. Les conditions naturellement fraîches des tunnels de calcaire constituent un exemple parfait de stockage durable.

Des trains électriques conduisent 80 000 touristes par an dans ces rues souterraines, dont chacune porte le nom d’un vin et qui servent à la fois au stockage et à la production du vin. Plus de 3 millions de bouteilles de vin mousseux en production sont maintenues en parfait état par une équipe de remueurs, chacun faisant tourner à la main jusqu’à 50 000 bouteilles par jour selon la méthode traditionnelle.

Castel Mimi © Wine of Moldova

Un autre grand favori sur la route des amateurs de vin est Castel Mimi, un élégant château de la fin du XIXe siècle construit par Constantin Mimi, pionnier du vin, à qui l’on attribue le mérite d’avoir élevé le niveau des vins locaux grâce à de nouvelles technologies. Avec ses jardins soigneusement entretenus et son labyrinthe, le domaine de Castel Mimi est le cadre somptueux rêvé pour ses événements annuels, VinOPERA et la Journée du vin rosé. L’établissement vinicole abrite également les premiers spa au vin et programme de bien-être sur le thème du vin du pays.

Le Château Purcari, situé dans le sud-ouest du pays au sein de l’IGP Ștefan Vodă, est un paysage de collines ondulantes (79 % des vignobles sont sur des pentes) avec un sol noir fertile qui repose essentiellement sur un substrat rocheux calcaire, définissant le terroir idéal pour la culture du raisin. Créé en 1827, cet établissement vinicole est devenu un leader internationalement reconnu de la filière vinicole en Europe centrale et orientale, enregistrant la croissance la plus rapide dans cette région. Depuis les années 2000, époque à laquelle l’établissement a été privatisé, il est devenu un symbole de qualité, faisant revivre des cépages locaux comme le rouge indigène rară neagră.

Le Château Purcari a reçu comme première médaille l’or de l’exposition universelle de Paris en 1878 pour l’emblématique Negru de Purcari. L’entreprise a récemment remporté des médailles d’or et d’argent à l’échelle internationale, dont plusieurs prix prestigieux décernés par le Decanter World Wine Awards, notamment les médailles Best in Show, de platine et d’or en 2020 et 2021.

L’emplacement du Château Purcari est d’une grande importance sur la carte de l’œnotourisme en Moldavie. Il est situé dans un paysage magnifique, à la jonction du fleuve Dniestr et de la mer Noire, où les clients peuvent profiter d’un dîner gastronomique distingué et d’une dégustation de vins exceptionnelle dans son restaurant.

À environ 90 minutes de route au nord de Purcari se trouvent les vignobles d’Asconi. Géré par la même famille accueillante depuis 1952, le vignoble rend hommage aux traditions moldaves, avec des meubles peints rustiques, des tentures murales artisanales, des céramiques peintes à la main et une excellente cuisine maison. Séjournez dans l’un de ses jolis cottages en pierre, construits dans le style d’un village moldave traditionnel, et rafraîchissez-vous dans ses vastes piscines.

Prétexte idéal pour visiter la région autonome méconnue de Gagaouzie, KaraGani est un établissement vinicole qui non seulement présente une sélection de vins raffinés, mais offre également aux visiteurs un aperçu de la culture et de la cuisine gagaouzes grâce à son restaurant et à sa visite guidée. Les terres de ce vignoble, bordées par le mur de Trajan datant du IIIe siècle, sont imprégnées de tradition et d’histoire et sont aux mains de la même famille depuis 150 ans.

La longue histoire de la viticulture en Moldavie signifie qu’il existe non seulement de nombreux vignobles bien établis depuis des décennies, voire des siècles, mais aussi que de nouveaux établissements vinicoles de charme ne cessent de voir le jour. C’est le cas de Te Wā, qui signifie « L’avenir nous le dira » en maori. Il a été créé par Ella et Olga à leur retour d’un séjour d’études en œnologie dans la Napa Valley et en Nouvelle-Zélande. Leur combinaison unique d’intégration des techniques apprises à l’étranger et du terroir moldave leur a valu de nombreux éloges sur la scène internationale. Vous pouvez goûter les vins de Te Wā, ainsi que ceux d’autres vignobles, dans l’un des bars à vin branchés de Chisinau, comme Plincuvin.

ATU Winery © Wine of Moldova

D’autres viniculteurs ont importé des idées et des méthodes apprises dans des régions viticoles de renom. Citons par exemple ATU, un établissement vinicole urbain situé à Chisinau, qui propose des dégustations de vin et des visites de graffitis au cours desquelles vous pouvez dessiner votre propre étiquette de vin. De même, Arcadie Foşnea a fondé le vignoble Crama Mircesti dans son village natal après avoir étudié la viticulture pendant plusieurs années en Allemagne. Ce vignoble est le plus haut de Moldavie et possède des sentiers de randonnée qui permettent de profiter de la vue sur les collines et les vallées. Vous pourrez ensuite vous détendre en dégustant des plats traditionnels moldaves au restaurant et dormir paisiblement dans les chambres dotées de tout le confort moderne du domaine.

Cette approche de la diversité et de l’innovation est typique de la Moldavie, un pays qui mêle depuis longtemps tradition et modernité. Ce croisement d’influences n’est nulle part ailleurs plus évident que dans ses vignobles et ses séjours de dégustation de vin.

