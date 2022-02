Les entreprises peuvent-elles garantir à leur personnel un accès aux données partout dans le monde ?

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

La demande des entreprises pour des infrastructures numériques accessibles et efficaces n’a jamais été aussi importante, propulsée par l'essor du télétravail et l’adoption des services de cloud computing.

Face à cette nouvelle réalité, les entreprises peinent à fonctionner lorsque leurs employés n’ont pas accès aux données organisationnelles, quel que soit l’endroit où ils se trouvent ; un accès nécessitant une garantie de sécurité absolue.

Dans un monde où les contraintes géographiques sont quasi inexistantes, et où les entreprises ouvrent des bureaux et succursales aux quatre coins du globe, ces besoins sont complexes. Les données d'entreprise peuvent être stockées sur site ou dans le cloud, voire (plus fréquemment) les deux.

Le WAN (wide area network) permet de transférer des données sur de grandes distances, mais il peut être limité par des problèmes de congestion et autres difficultés opérationnelles. Le SD-WAN (software-defined WAN) permet de remédier à ces problèmes, en simplifiant la mise en œuvre et la gestion des télécommunications entre plusieurs sites, tout en offrant une connectivité au cloud facile et sécurisée.

Dans ces réseaux d'entreprise de nouvelle génération, un logiciel rend la connectivité plus agile en analysant et en prévoyant le trafic, pour des vitesses plus rapides à moindre coût. Les données peuvent être gérées en fonction de leurs niveaux de priorité et de sensibilité, aboutissant à des réseaux mieux sécurisés.

En tant qu’opérateur de communications parmi les dix plus importants au monde et fournisseur de solutions multi-cloud expérimenté, Sparkle est le partenaire idéal pour toutes les entreprises cherchant à transformer leurs réseaux WAN traditionnels avec une approche définie par logiciel.

Plusieurs entreprises leaders dans les secteurs de l'alimentation, de la fabrication et de l'énergie ont déjà adopté les solutions SD-WAN de Sparkle, qui permettent de connecter plusieurs sites et succursales, quelle que soit leur localisation, en toute sécurité et avec une grande flexibilité.

Contrairement aux fournisseurs de technologies et aux intégrateurs de systèmes, qui proposent des systèmes propriétaires non compatibles entre eux ou centrés sur des zones géographiques spécifiques, Sparkle adopte une approche « agnostique », indépendante des fournisseurs et ouverte à un éventail de technologies, afin d’offrir aux entreprises une solution SD-WAN adaptée à leurs besoins.

© Sparkle euronews

Sparkle offre des solutions véritablement globales, particulièrement adaptées aux multinationales qui traitent un gros volume de données provenant de sites éloignés et d'actifs géographiquement répartis. La connectivité est garantie, grâce à son réseau de fibre optique de plus de 600 000 km s’étendant à travers l'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'Asie, et à un accès direct et sécurisé aux plus grands fournisseurs de services cloud, tels que Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google.

Outre cette connectivité, Sparkle fournit à la fois des composants SD-WAN individuels (tels que des équipements, des services de gestion des systèmes d’orchestration et de commande) ainsi que des solutions entièrement gérées, y compris l'installation clé en main, la maintenance et l’assistance des centre d'opérations de réseau (NOC) et centre d'opérations de sécurité (SOC) mondiaux de Sparkle.

Une équipe expérimentée accompagne les clients tout au long du processus de transformation numérique, de la conception à la mise en œuvre, en passant par la gestion, assurant une migration fluide et durable du WAN traditionnel vers le SD-WAN.

Les entreprises peuvent également choisir d'optimiser la sécurité de leurs réseaux WAN, en adoptant le « Secure Access Service Edge » (SASE). Sparkle est un pionnier international du SASE, ayant mis en application une démonstration récompensée par l'association sectorielle internationale MEF (anciennement Metro Ethernet Forum) pour son impact potentiel sur l'ensemble du secteur mondial des télécommunications.

L’architecture SASE permet aux entreprises de sécuriser et connecter leurs WAN de manière simple et efficace, grâce à des fonctions de réseau et de sécurité convergeant vers une seule plateforme cloud multi-clients, ainsi qu’à des fonctions de sécurité (filtrage des URL, anti-malware, IPS, pare-feu) intégrées à l'infrastructure réseau sous-jacente. De cette façon, tous les éléments (sites, mobiles, cloud) bénéficient du même niveau de protection. Réduire les coûts est également un facteur de réussite déterminant pour tout projet de réseau : le SASE réduit la complexité et optimise les coûts, tout en minimisant la charge informatique et en réduisant les délais de provisionnement.

Globalement, les entreprises qui adoptent le SD-WAN constateront une augmentation des performances de leurs applications et une réduction de la complexité opérationnelle à moindre coût ; et avec le soutien continu de Sparkle, vous avez la garantie que la migration se fera en douceur.