En Europe, la numérisation s'accélère pour créer des entreprises plus résilientes

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Pour quelles raisons une entreprise peut-elle chercher à augmenter sa densité numérique ? Le terme « densité numérique » désigne le nombre de personnes, d'organisations et d’objets qui sont connectés. Exploiter la multitude de connexions disponibles actuellement peut contribuer à faire évoluer les modèles commerciaux. De nos jours, et plus encore dans le contexte post covid-19, la performance d'une entreprise ne repose pas seulement sur la nature de ses activités, mais aussi sur la manière dont elle les gère. Adopter des technologies numériques clés, afin de rendre les procédés de fabrication et les services plus efficaces, a offert aux entreprises un soutien supplémentaire durant la pandémie, poussant l'économie européenne sur le chemin de la numérisation. Le big data, l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'internet des objets font tous partie d'un écosystème de technologies grandissant, qui aide les entreprises à devenir plus agiles et plus flexibles dans un paysage socio-économique en constante évolution.

La numérisation est indispensable pour être compétitif à l'échelle mondiale, et elle exige un soutien fiable et qualifié. Aujourd'hui, bien que la plupart des États de l'Union européenne progressent dans le domaine de la numérisation, trop peu d'entreprises adoptent des technologies numériques essentielles, selon le Digital Intensity Index (indice d'intensité numérique ou DII) de l'UE pour 2021. Les études montrent que seuls 56 % des entreprises de l'UE ont atteint un niveau d'intensité numérique de base, l'an passé ; correspondant à l’utilisation d’au moins quatre des douze technologies numériques à disposition. La plupart des PME ont une intensité numérique faible ou très faible, et l'Union européenne vise à ce que plus de 90 % d'entre elles atteignent une intensité numérique de base d'ici 2030.

Sparkle, l'un des dix principaux opérateurs de communication internationaux, doté d'un réseau mondial à la pointe de la technologie et de solutions avancées en matière d'OSS, de BSS et de service client, est un partenaire fiable pour de nombreuses entreprises qui amorcent leur transformation numérique.

Grâce au portefeuille de solutions numériques d'entreprise de Sparkle, qui inclut des services d'automatisation IoT, MPLS, Ethernet, SD-WAN géré, Cloud Connect et Multicloud, les entreprises peuvent connecter leurs activités au-delà des frontières et gérer efficacement leurs communications internes et externes, en maximisant, voire en augmentant, leur densité numérique.

Opérateur international pour le groupe TIM, Sparkle a été créé en 2003 dans le but de développer et de consolider les activités du groupe à l’étranger ; s'inscrivant dans la tradition d'Italcable, la première entreprise à relier l'Argentine et l'Europe par un câble transocéanique, en 1923. Son portefeuille comprend plus de 400 entreprises multinationales situées dans le monde entier, telles que le groupe Intesa San Paolo ou le groupe Benetton.

© Sparkle

Des performances reconnues

En juin dernier, Sparkle a été l'un des grands gagnants, dans deux catégories, de la sixième édition annuelle des Carrier Community (CC) Global Awards, récompensant l'innovation, la vision et l'excellence dans le secteur des télécommunications. Sparkle a remporté le prix du « Meilleur fournisseur de données/capacité de l'année » pour son excellent déploiement de technologies d'avenir et ses innovations dans des projets d'infrastructure à grande échelle. Citons notamment la collaboration de Sparkle avec Google pour construire des systèmes de câbles sous-marins reliant l'Italie et l'Inde, l'extension de Nibble, le premier réseau optique pan-méditerranéen, le lancement du Panama Digital Gateway ou la mise à niveau de son service de transit IP, Seabone, permettant d’atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 Gbps.

Sparkle a également remporté le prix du « Meilleur programme de transformation numérique », pour son projet de transformation numérique « One Customer View/One Company View » (OCV2), consistant à faire évoluer l'expérience client, d'une entreprise « centrée réseau » à une entreprise « centrée client », axée sur les données et soucieuse de servir les clients de manière efficace et proactive.

Le Magic Quadrant 2022 de Gartner pour les services de réseau à l'échelle mondiale, a également inclus Sparkle dans les 18 fournisseurs de services de réseau qui ont été évalués pour l'exhaustivité de leur vision et leur capacité d'exécution, Sparkle devenant le premier opérateur basé en Italie à figurer dans le rapport. Dans le domaine des services de réseau, la solution multifournisseurs de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) de Sparkle offre des réseaux privés sécurisés, rapides et souples, reposant sur les meilleures technologies du marché. Cette technologie est renforcée par le système Secure Access Service Edge (SASE), afin d'offrir des niveaux de sécurité encore plus élevés. Selon le rapport de Gartner, « les nouvelles technologies WAN, plus particulièrement le SD-WAN et la connectivité dans le cloud, transforment le réseau d'entreprise et permettent de nouvelles méthodes de routage et de gestion du trafic agiles, mieux adaptées à l'évolution rapide des besoins professionnels ». Comparé à un déploiement WAN traditionnel, le SD-WAN permet une vitesse de déploiement 100 % supérieure, à un coût 300 % inférieur. Sparkle se distingue par son aptitude à réunir le modèle de connectivité traditionnel et les nouveaux paradigmes du SD-WAN dans une solution unique clé en main.

© Sparkle

Un réseau en pleine expansion

En juin dernier, Sparkle et TIM se sont associés au groupe Benetton pour accélérer la numérisation de plus de 300 bureaux, boutiques et sites de production de l'entreprise en Europe, en Asie et en Afrique, grâce à des connexions sécurisées à faible latence. La solution de réseau étendu défini par logiciel (SD WAN) innovante de Sparkle permettra au groupe Benetton de simplifier son architecture de réseau privé, et de renforcer l'efficacité et le contrôle en temps réel de ses applications. Le réseau intelligent de Sparkle permettra au groupe de connecter de nouveaux sites à mesure que les besoins des clients l'exigeront, et le personnel pourra accéder aux informations de l'entreprise en toute sécurité, même lors de déplacements.

Une amélioration continue

Cette année, Sparkle a lancé sa nouvelle solution IoT Global, un service de connectivité permettant aux entreprises de gérer leurs actifs de manière transparente dans tous les pays. Cette solution utilise des cartes SIM M2M (Machine to Machine) capables de se connecter à n'importe quel réseau mobile à travers le monde, évitant ainsi aux entreprises de souscrire à des services auprès d'opérateurs locaux. L'infrastructure de réseau mobile cloud native de Sparkle, qui couvre tous les continents et bénéficie d'accords avec plus de 500 opérateurs mobiles dans le monde, offre une connectivité de haute qualité et une latence très faible, permettant aux entreprises de contrôler leurs processus en temps réel.

En cherchant à développer leurs activités au moyen de la numérisation, les entreprises investissent dans un avenir plus résilient et s'adaptent pour répondre à l'évolution constante du marché. Ces entreprises en quête de transformation numérique trouveront en Sparkle un partenaire idéal, capable de leur fournir, grâce à des solutions innovantes, la flexibilité, la connectivité et la sécurité dont elles ont besoin.