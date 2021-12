Cloud computing, mobile et cybersécurité : les indispensables de la transformation digitale

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Connectivité sécurisée, cloud, Internet des objets (IoT), cybersécurité : toutes ces technologies sont liées à la transformation digitale. L’accélération du télétravail et des modes de travail hybrides n’ont fait qu’augmenter l’importance de la transformation digitale et la nécessité pour les entreprises de mettre en place des solutions de travail à distance, à la fois fiables et sécurisées. Il est vraisemblable que ces tendances se prolongeront bien après la pandémie, en raison de leurs avantages en matière de flexibilité, de productivité, d’équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et de réduction des coûts.

Avec des équipes réparties à travers plusieurs sites et différents pays, il est crucial pour les entreprises de s’appuyer sur des réseaux numériques sécurisés et évolutifs, permettant de faciliter le travail à distance et d’assurer la continuité des services, sur tous les appareils et en toute sécurité. Pour les dirigeants, c’est une véritable priorité commerciale.

Les solutions technologiques Sparkle

Sparkle est un opérateur international de communications, parmi les dix plus importants au monde. Ses équipes accompagnent de nombreuses entreprises internationales cherchant à mieux connecter leurs effectifs et à optimiser la gestion de leurs communications, à travers une vaste gamme de sites et de réseaux. Sparkle dispose des capacités pour offrir une connectivité internationale et des services de communication à un large panel d’entreprises, à travers le monde. Ces services incluent l’Internet, la gestion des données, le cloud, les centres de données, le mobile et les services vocaux ; le tout en s’appuyant sur son propre réseau de fibre mesurant 600 000 km, avec 170 points de présence dans le monde, l’entreprise possédant des bureaux dans 32 pays. Ses services aux entreprises couvrent de nombreux domaines, y compris des solutions de mise en réseau permettant de connecter le siège des clients avec les différentes succursales, les travailleurs à distance ou leurs applications dans le cloud. Les services de communication et la sécurité sont fournis non seulement en tant que solution technologique, mais également via des outils de formation, visant à renforcer les compétences des responsables informatiques en matière de cybersécurité.

Dans le domaine des services réseau, la solution réseau multi-fournisseurs étendue basée sur le logiciel (SD-WAN) de Sparkle permet la mise en place de réseaux privés sécurisés, rapides et flexibles, basés sur les meilleures technologies du marché. Le tout renforcé via Secure Access Service Edge (SASE), afin d’offrir des niveaux de sécurité toujours plus élevés.

© Sparkle euronews

Sparkle est le partenaire des entreprises

Les entreprises possédant des usines, des flottes, des marchandises et d’autres actifs peuvent optimiser leur inter-connectivité et mettre en place une automatisation intelligente, grâce à Global, la solution d’Internet des Objets (IoT) de Sparkle permettant de mieux gérer les actifs répartis à travers le monde.

Doté d’un réseau mobile entièrement virtualisé dans le cloud, des accords d’itinérance avec plus de 500 opérateurs mobiles et des cartes SIM internationales machine-to-machine (M2M) capables de se connecter à n’importe quel réseau cellulaire, Sparkle offre des solutions véritablement globales. Ces solutions sont disponibles à la fois sous forme de services de connectivité complets ou via des solutions clé en main, incluant les applications et appareils verticaux.

Dans le cloud, il est essentiel d’offrir des connexions privées rapides et sécurisées entre les bureaux et les plus grands fournisseurs cloud, afin de pouvoir accéder aux données et applications de l’entreprise en toute sécurité, et sans interruption. Cela est particulièrement important dans certains secteurs, tels que la santé et la finance, qui gèrent des données très sensibles et doivent opérer des transactions à haute vitesse.

Sparkle propose également des solutions multi-cloud de bout en bout, permettant aux entreprises d’utiliser une large variété de services cloud orchestrés depuis une seule et même plateforme. Ce qui rend ce modèle aussi unique, c’est qu’il permet de connecter les services de différents fournisseurs cloud, en assurant la gestion et l’intégration de leurs caractéristiques et synergies propres. Les entreprises partenaires de Sparkle peuvent envisager la transformation digitale de façon progressive et sur-mesure, avec un service client à leurs côtés dans tous les domaines : réseau, cloud et sécurité.

Sparkle dispose actuellement d’un portefeuille client de 400 entreprises internationales, allant des grandes institutions financières aux industriels, en passant par les agences européennes. Sa croissance est rapide avec, notamment, le lancement de nouvelles initiatives et investissements à grande échelle sur des projets de câblage, souvent en collaboration avec des hyper-scalers.

Sparkle est donc le partenaire idéal pour toutes les entreprises internationales souhaitant réussir leur transformation digitale.