Comment les entreprises peuvent-elles maintenir leurs équipes et opérations connectées en permanence

Dans leur course à la transformation digitale et à la compétitivité, les entreprises doivent sans cesse gagner en flexibilité et s’assurer que leurs équipes et processus restent connectés, tout en adaptant ces connexions à la croissance et à l’internationalisation de leurs activités. Opérant souvent sur plusieurs continents, les entreprises ont besoin de s’appuyer sur des services de connectivité de haute qualité, qui s’alignent de façon fluide avec les services de cloud.

Les solutions SD-WAN appliquent l’approche « software defined » aux réseaux étendus (WAN) traditionnels, facilitant ainsi la mise en œuvre et la gestion des télécommunications entre plusieurs sites, tout en offrant une connectivité facile et sécurisée au cloud.

Sparkle, l’un des dix premiers fournisseurs mondiaux d’environnement multi-cloud, est le partenaire idéal pour les entreprises cherchant à faire évoluer leurs réseaux traditionnels WAN vers de nouveaux modèles de connectivité.

Contrairement aux fournisseurs de technologie classiques, Sparkle adopte une approche globale et multi-fournisseurs, en proposant des solutions SD-WAN basées sur les meilleures technologies du marché.

Grâce à son réseau mondial et à sa présence internationale, Sparkle est en mesure de proposer des solutions SD-WAN avec des connexion hybrides, sécurisées et à faible latence, qui permettent aux clients de migrer en douceur leurs réseaux vers le paradigme SD-WAN.

Avec Sparkle, les entreprises peuvent bénéficier d’un routage SD-WAN basé sur les applications, tout en sélectionnant la sous-couche WAN hybride mondiale la plus appropriée comme couche de transport (MPLS, accès internet, accès internet haut débit) ; le tout de façon totalement intégrée, avec connectivité et accès aux principaux acteurs des services de cloud, tels que Google, Microsoft Azure, AWS et autres.

De plus, avec Sparkle, les clients bénéficient d’un point de contact unique pour l’ensemble des services réseaux de bout en bout, capable de gérer n’importe quel niveau de complexité et de les aider à évoluer des réseaux traditionnels WAN aux SD-WAN.

Sparkle est en mesure d’offrir la solution la plus appropriée, intégrée et personnalisée, grâce à une large gamme de services professionnels couvrant la conception, la mise en œuvre et la gestion des réseaux SD-WAN.

Les plus grandes entreprises des secteurs de l’alimentation, de la fabrication, de l’énergie, de la mode et du tourisme ont déjà choisi les solutions SD-WAN de Sparkle. Ces dernières sont conçues pour les multinationales ayant un important trafic de données entre sites distants et dispersés à gérer, ainsi que des applications hébergées par des sites d’entreprises et des fournisseurs de cloud externes. Sparkle leur offre des services de connexion sécurisés, adaptés à leurs applications spécifiques et protégés de la congestion à tous les niveaux du réseau.

Secure Access Service Edge

L’offre SD-WAN de Sparkle permettra d’atteindre un niveau de sécurité encore plus élevé, à mesure qu’elle évolue vers une logique SASE (Secure Access Service Edge).

Mais que signifie SASE ? Créé en 2019 par Gartner, ce concept désigne une série de solutions basées dans le cloud, conçues pour relever les défis de réseaux et de sécurité engendrés par la transformation digitale. SASE fournit des contrôles de sécurité à la périphérie, aussi proches que possible des utilisateurs.

Sparkle offre une solution SASE multi-fournisseurs, combinant l’infrastructure cloud des fournisseurs SASE avec la portée globale du réseau Sparkle.

Les multinationales optent pour la solution SD-WAN de Sparkle

Plusieurs entreprises ont déjà adopté les solutions SD-LAN de Sparkle. Une entreprise grecque, Plastika Kritis, l’un des principaux producteurs européens de mélanges-maîtres et de films plastique agricoles, a choisi Sparkle comme fournisseur de connexions sécurisées pour toutes ses usines en Grèce, en Roumanie, en Pologne, en Turquie, en Russie, en France et en Chine.

Le groupe Benetton a également signé un accord avec Sparkle pour accélérer la digitalisation de plus de 300 de ses bureaux, magasins et sites de production à travers le monde, grâce à des connections sécurisées à faible latence. En s’appuyant sur les solutions SD-WAN de Sparkle en collaboration avec TIM, le groupe souhaite simplifier son architecture réseau, afin d’obtenir un contrôle plus efficace et en temps-réel de ses applications. Et grâce à la nouvelle plateforme, les employés peuvent accéder en toute sécurité aux informations système de l’entreprise, même lorsqu’ils se déplacent dans le magasin.