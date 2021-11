Les voyages à l’étranger sont de nouveau autorisés et l’île Maurice vous attend à bras ouverts

Photo by Xavier Coiffic on Unsplash

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Baignées d’un soleil perpétuel et caressées par une eau chaude et cristalline, les vastes plages de sable blanc de l'île Maurice, qui comptent parmi les plus spectaculaires au monde, sont enfin rouvertes aux visiteurs.

Grâce à la mise en place de protocoles sanitaires et de sécurité rigoureux, et à un important taux de vaccination, cette île paradisiaque est de nouveau accessibles aux touristes.

Les personnes complètement vaccinées seront exemptées de quarantaine et pourront profiter immédiatement de toutes les activités de l'île Maurice, de la plongée sous-marine aux randonnées en montagne. Vous n'êtes pas encore complètement vacciné ? Consultez mauritiusnow.com pour connaître toutes les précautions à prendre, afin de profiter au maximum de vos vacances.

Surfer sur les vagues et explorer les fonds marins

Les amateurs d'activités nautiques n'ont que l'embarras du choix, à l'île Maurice, où la température de la mer est parfaite tout au long de l'année. Bien qu'il n'y ait pas de mauvaise période pour se rendre à l'île Maurice, l'été se prête à la plongée. Dans les profondeurs de l'océan Indien, entouré de superbes récifs coralliens, vous découvrirez des bancs de poissons aux couleurs vives, des dauphins, des tortues, des requins et même des cachalots.

En hiver, les conditions sont idéales pour les surfeurs, les kitesurfeurs et les véliplanchistes, car il y a des vagues pour tous les niveaux. Les pros se dirigeront vers le sud, où les vents assurent des vagues puissantes avec, en toile de fond, des falaises basaltiques vertigineuses. Les parcs marins de Blue Bay et de Balaclava sont prisés des amateurs de snorkeling, qui apprécient leurs eaux calmes et la profusion de leur vie marine.

Les plages plus paisibles et les lagons abrités se prêtent à merveille aux excursions en catamaran, en pédalo, en kayak ou à bord de bateaux à fond de verre. Ces activités peuvent être réservées à tout moment de l'année et sont idéales pour les familles.

© Mauritius Now euronews

Un trésor de biodiversité

Célèbre pour avoir été la terre natale du fameux dodo, l'île Maurice abrite une diversité de faune et de flore extraordinaire pour sa taille. Bien que due en partie à ses microclimats et variations de terrain, cette biodiversité est aussi le résultat de solides efforts de conservation et de réhabilitation.

Ses oiseaux colorés incluent des perruches, des foudis rouges, des gobemouches et des pigeons roses, qui rivalisent avec des geckos bleus, verts et à taches rouges pour attirer l’attention des visiteurs. L’île abrite également des chauves-souris frugivores, plusieurs types de scinques rares, des roussettes noires et des tortues géantes, récemment réintroduites sur l’île.

Dans les hauteurs de Chamarel se trouve le géoparc de la Terre des sept couleurs, un paysage de sable ondulé aux camaïeux de rouges et de bruns, où vous pourrez apercevoir des singes et des pailles-en-queue.

© Mauritius Now euronews

Pistes et promenades

Pour une île aussi petite, l’île Maurice offre une variété de paysages déconcertante. Bien qu’elle soit surtout connue pour ses plages de sable fin, plusieurs pistes de randonnée traversent de petites parcelles de forêt tropicale et des parcs volcaniques, qui longent de vastes lagons et des chutes d'eau spectaculaires.

Les chaînes de montagnes constituent un décor à couper le souffle et présentent les points d’observation les plus dégagés. L’ascension du Morne Brabant, qui s’élève à 556 mètres au-dessus du niveau de la mer, offre une vue spectaculaire sur les récifs et les hautes cimes. Cette péninsule de roche volcanique, qui était autrefois un refuge pour les esclaves, est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Des promenades plus tranquilles permettent de découvrir les réserves et jardins paisibles de l'île Maurice. Le jardin botanique de Pamplemousses a été créé il y a plus de 300 ans et regorge d'espèces endémiques de flore et de faune, dont les plus célèbres sont les bassins de nénuphars géants.

Une capitale culturelle

L'histoire colorée de l'île Maurice est particulièrement prégnante dans sa capitale, Port-Louis. On retrouve l’empreinte architecturale des Britanniques et des Français avec d’élégants bâtiments coloniaux, tandis que le quartier chinois est un caléidoscope de devantures en bois et de pagodes.

La ville abrite également un temple tamoul, la cathédrale Saint-James et la mosquée Jummah, nous rappelant que l'immigration, le commerce international et le colonialisme ont façonné non seulement la population, mais aussi la physionomie de Port-Louis.

La gastronomie de l'île, mélange de cuisines africaine, asiatique et européenne, rend également hommage aux éthnies qui y ont élu domicile. Aromatique et épicée, elle mêle créole et curry, nouilles et wraps.

Vous serez happés par les effluves des stands de cuisine de rue avant même de les voir ; notamment ceux des appétissants dholl puri, de petits pains plats à base de pois cassés jaunes, contenant du curry, des chutneys et de la rougaille, une sauce créole épicée. Les vendeurs de fruits fournissent le dessert, sous la forme de mangues, de longanes et de litchis parfaitement mûrs.

Un accueil des plus chaleureux

Mais ce qui rend l'île Maurice véritablement unique, ce sont ses habitants. Un amalgame d’origines, de cultures et de religions, unies par des siècles d'hospitalité envers les étrangers. Fiers de leur héritage et soucieux de préserver leurs traditions, ils se réjouissent de pouvoir enfin accueillir de nouveaux visiteurs.