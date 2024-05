L’île Maurice, un paradis sur terre

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Pour une petite nation insulaire, l’île Maurice abrite une diversité d’espèces époustouflante. Protégées par 150 kilomètres de récifs coralliens, ses eaux regorgent de bancs de poissons tropicaux, tandis que ses nombreuses espèces d’oiseaux, dont certaines sont endémiques au pays, en font un lieu de prédilection pour les ornithologues.

Surnommée le « joyau de l’océan Indien », l’île présente une grande diversité d’habitats : plages étendues, paysages volcaniques, lagons aux eaux turquoise, montagnes et forêts subtropicales, dont une grande partie est protégée dans le cadre de réserves naturelles.

Les efforts de conservation ont permis de préserver certaines espèces. Le plus célèbre habitant de l’île Maurice, le dodo, ne reviendra pas (bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles des ingénieurs génétiques essaieraient d’y parvenir), mais le pigeon rose, le faucon crécerelle de l’île Maurice et la perruche écho ont tous été sauvés de l’extinction.

Des promenades guidées au cœur de zones protégées aux excursions en bateau en passant par la plongée avec tuba, l’île propose plusieurs façons de découvrir tout ce qu’elle a à offrir. Les familles sont de mieux en mieux prises en charge, avec des excursions et des activités sur mesure pour faire découvrir aux plus jeunes les merveilles naturelles de ce pays à la diversité unique.

La vie au cœur de l’océan

Les vastes récifs coralliens qui protègent l’île abritent une vie aquatique abondante, soit environ 400 espèces différentes au total. Des nuées de poissons-anges, de poissons-papillons, de poissons-perroquets et de poissons-chirurgiens aux couleurs vives glissent sous la surface de l’eau. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être apercevoir une tortue imbriquée ou une tortue verte qui se nourrit des formations coralliennes.

Les fonds marins eux-mêmes regorgent de vie, et les rochers et récifs sont couverts d’anémones de mer, de balanes et de patelles. Les crabes ermites et les crabes à points rouges se faufilent entre les éponges et les coraux.

Plus au large, on aperçoit parfois des baleines à bosse et des cachalots, ainsi que des dauphins et des poissons d’eau profonde tels que le marlin, l’espadon, le requin et le voilier, qui doit son nom à sa nageoire dorsale surdimensionnée.

La plongée avec masque et tuba dans les eaux chaudes et peu profondes de l’île Maurice est l’une des expériences les plus gratifiantes qui soient. Il est possible d’acheter ou de louer du matériel aux quatre coins de l’île. Les sorties de pêche en haute mer sont organisées principalement depuis la côte ouest, tandis que les centres de plongée sous-marine se trouvent à différents endroits du territoire.

Femme pratiquant la plongée sous-marine avec masque et tuba Mauritius Now

Jardins et forêts

Parmi les quelque 700 espèces de plantes indigènes de l’île, plus de la moitié sont endémiques et comptent parmi les plus rares au monde.

Il est possible de les observer au plus près dans le vaste jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam, près de la ville de Pamplemousses. Ce magnifique parc créé au début du XVIIIe siècle est aujourd’hui le plus grand jardin botanique de l’hémisphère sud.

Il abrite en son centre l’étang des nénuphars géants, dont les feuilles sont plus grandes que des plateaux à thé. Les floraisons spectaculaires et la variété éblouissante des palmiers méritent à elles seules la visite, mais les enfants adoreront surtout les tortues géantes, les oiseaux rouges et verts fendant le ciel et la population de cerfs de plus en plus intrépides.

La forêt dense du parc national des gorges de Rivière Noire est un autre endroit intéressant pour découvrir la flore indigène, en particulier dans le cadre d’une visite guidée, qui peut prendre la forme d’une simple promenade ou d’une longue randonnée, selon l’âge et les capacités de chacun.

Arbres flamboyants Mauritius Now

Protéger la faune et la flore

Les gorges de Rivière Noire abritent également une population d’oiseaux mauriciens d’une grande richesse, dont deux espèces menacées : le pigeon rose et le faucon crécerelle de l’île Maurice. En 1974, il ne restait plus que quatre crécerelles dans la nature, mais un programme minutieux a permis d’en élever des centaines en captivité et de les relâcher par la suite, ce qui a permis de porter le nombre de crécerelles à 600 aujourd’hui.

Le pigeon rose, que l’on a bien cru disparu à un moment donné, a connu un succès similaire. Ces créatures aux couleurs vives sont environ 400 aujourd’hui à voler dans le ciel de l’île Maurice, principalement dans le parc des Gorges de Rivière Noire et dans la petite réserve naturelle de l’Île aux Aigrettes.

Petite île située à environ 800 mètres de la côte, l’Île aux Aigrettes ne peut être visitée qu’en compagnie d’un guide, au sein d’un groupe ne comptant jamais plus de 20 personnes à la fois. À une époque, ce lieu n’était connu qu’en tant qu’habitat du dernier dodo, mais c’est aujourd’hui un écosystème dynamique, où vous apercevrez des tortues d’Aldabra, des geckos rayés spectaculaires et le scinque de Telfair, un type de lézard.

Gecko diurne Mauritius Now

L’île abrite également plusieurs espèces d’oiseaux étonnantes : le foudi à tête rouge de l’île Maurice, la perruche écho vert vif et le gobe-mouche de paradis bleu, gris et orange, entre autres.

De nombreux oiseaux et animaux doivent leur survie à la Mauritius Wildlife Foundation (MWF). Créée en 1984 par le naturaliste et auteur Gerald Durrell, la MWF a contribué à la restauration d’habitats, à la mise en place de programmes de reproduction et à la réintroduction d’espèces indigènes. Elle a également œuvré à la sensibilisation du public à la nécessité de protéger activement les écosystèmes fragiles du pays.

Le tourisme joue un rôle essentiel dans le soutien de ces efforts en contribuant à l’économie et en veillant à ce que la biodiversité unique de l’île Maurice enchante de nombreuses générations de visiteurs à venir.