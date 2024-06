Au-delà de la plage : les différentes activités de l’île Maurice

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Lieu idyllique pour une lune de miel et paradis des amateurs de plage, l’île Maurice est une destination légendaire, réputée pour ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines. Le pays a toutefois bien plus à offrir et n’est pas uniquement synonyme de repos et de détente.

Vous avez envie de nager en compagnie des dauphins ? D’apprendre le kitesurf ? D’essayer de pêcher un marlin ou de glisser le long d’une tyrolienne au-dessus de la canopée ? Voire de jouer tranquillement au golf sur un green de classe mondiale ?

PUBLICITÉ

La diversité des paysages de l’île Maurice offre de nombreuses possibilités à tous les types de visiteurs, des amateurs de sensations fortes aux jeunes familles et à tous les autres.

Le grand bleu

À Maurice, la mer n’est jamais très loin et vous pouvez pratiquer de nombreuses activités, que ce soit sur l’eau ou sous l’eau.

La plongée avec masque et tuba est très appréciée à tout âge. Il existe d’ailleurs peu d’endroits au monde qui abritent une diversité aussi éblouissante en matière de faune et de flore marines. Des bancs de poissons-anges flamboyants, de poissons-trompettes et de poissons-clowns glissent autour des coraux et des éponges dans une eau suffisamment chaude et peu profonde pour être explorée même par des enfants en bas âge.

Enfants équipés d’un masque Mauritius Now

Ouvrez l’œil pour repérer les tortues. Il en existe deux types sur l’île Maurice : la tortue verte et la tortue imbriquée. Toutes deux sont régulièrement aperçues dans les lagons des côtes septentrionales.

Les vacanciers les plus intrépides pourront s’essayer à la plongée sous-marine. S’il existe des centres de plongée aux quatre coins de l’île, les récifs situés au large de Trou aux Biches et de Grand Baie au nord, du Morne au sud-ouest et de la côte de Flic en Flac à l’ouest comptent parmi les meilleurs sites.

PUBLICITÉ

C’est ici d’ailleurs que se trouve le site de plongée La Cathédrale, une grotte sous-marine immense, empreinte d’une atmosphère unique. Ses formations rocheuses spectaculaires sont peuplées de poissons tropicaux, d’anguilles et de requins de récif. Parmi les autres sites de plongée fascinants, citons les diverses épaves qui parsèment la côte de l’île Maurice.

Si la pêche vous intéresse, un certain nombre d’opérateurs vous emmèneront au large pour participer à des sorties de pêche au gros. Plusieurs types de requins, de marlins bleus, de thons à nageoires jaunes et de barracudas rôdent dans les eaux plus profondes de l’île Maurice, en particulier au large de la côte ouest.

De nombreux hôtels et voyagistes peuvent également organiser des excursions d’observation des dauphins. La baie de Tamarin, ainsi que d’autres endroits de l’île attirent fréquemment des groupes de dauphins à gros nez et à long bec, ainsi que des baleines à bosse, à certaines périodes de l’année.

Les amateurs de surf auront également de nombreuses occasions de pratiquer ce sport à l’île Maurice. Les conditions le long de la côte ouest sont idéales pour le surf, la planche à voile et le kitesurf, ainsi que pour le « seakarting », une combinaison de karting et de jet-ski.

Il est possible de louer l’équipement nécessaire à toutes ces activités dans la plupart des hôtels haut de gamme ou des centres de sports nautiques.

Si vous préférez des activités maritimes plus calmes, vous pouvez opter pour une croisière en catamaran (avec éventuellement plongée en apnée et barbecue sur une île à l’heure du déjeuner) ou tout simplement louer un pédalo ou un canot pneumatique.

L’un des meilleurs moyens de faire découvrir la vie sous-marine aux enfants est de monter à bord de l’un des bateaux à fond de verre qui naviguent dans les parcs marins protégés. À Mont Choisy, vous pouvez même embarquer dans un sous-marin stationné au large et explorer les récifs coralliens.

Montagnes, forêts et rivières

Au-delà de la côte, les collines boisées, les rivières et les réserves naturelles de l’île se prêtent à toute une série d’activités, notamment le kayak, le canyoning, le quad, l’escalade et le VTT.

Les amateurs de randonnée ont l’embarras du choix grâce à la richesse unique de la flore et de la faune de l’île Maurice, ainsi qu’à ses paysages naturels époustouflants.

Randonneurs au sommet d’une montagne Mauritius Now

Le parc national des Gorges de la Rivière Noire abrite un nombre extraordinaire d’animaux et de plantes rares. Il est traversé par de nombreux sentiers pittoresques offrant différents niveaux de difficulté. La plupart d’entre eux vous mèneront au cœur de la forêt tropicale, où vous aurez probablement l’occasion d’apercevoir certains des oiseaux les plus colorés de la planète.

PUBLICITÉ

Le Morne Brabant, un site protégé par l’UNESCO, est un autre lieu de prédilection pour les randonneurs. L’ascension est difficile, mais les vues depuis le sommet sont uniques.

Autrefois refuge pour les esclaves en fuite, la colline est aujourd’hui une propriété privée et ne peut être visitée qu’en compagnie d’un guide accrédité. Ces guides peuvent vous indiquer les meilleurs itinéraires à emprunter pour observer des espèces endémiques, telles que la fleur nationale mauricienne, et vous faire découvrir les meilleurs endroits pour bénéficier de vues spectaculaires sur les collines et la mer.

Le Morne est également le meilleur endroit de l’île pour monter à cheval, que ce soit dans la réserve elle-même ou le long de la plage, au pied de la colline. Mont Choisy, au nord, offre de nombreuses possibilités de faire de l’équitation, tout comme la réserve forestière du Domaine de l’Étoile, une ancienne exploitation sucrière qui regorge d’oiseaux et de cerfs.

Et si vous preniez de la hauteur ? Admirez le paysage depuis les airs, en glissant le long d’une tyrolienne au cœur de la canopée, en pratiquant le parachute ascensionnel au-dessus du littoral ou encore en effectuant un saut en parachute en tandem. Les possibilités sont illimitées.

L’éventail des activités proposées à l’île Maurice permet à chaque visiteur d’adapter son itinéraire à ses propres besoins, en trouvant le juste équilibre entre aventure et détente, découverte et divertissement. Quelle que soit la manière dont vous décidez de passer vos journées, vous ferez à coup sûr le plein de souvenirs inoubliables.