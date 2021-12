Dubaï voit les choses en grand pour ses festivités de Noël

L'esprit de Noël s'est aussi emparé du désert et Dubaï aime voir grand pour ses festivités de fin d'année : un Père Noël descendu du ciel pour illuminer le complexe de divertissement dédié aux familles Global Village, un sapin de huit mètres de haut neutre en carbone avec ses écrans LED ou encore des projections en plein air de films de fêtes devant le décor de la marina de Dubaï... Et comme la météo est bien différente du Grand Nord, à Madinat Jumeirah, le Père Noël s'est adapté en se déplaçant en bateau.

À Dubaï, le Père Noël est déjà descendu du ciel euronews

Marchés de Noël de style européen

Les marchés, foires et événements festifs sont tout aussi populaires. À Al Habtoor City, on peut découvrir un marché de Noël de style européen. Les familles viennent au Winter Garden pour profiter de la centaine de stands qui proposent de l'artisanat et une offre culinaire de plus de 100 pays dans le monde. Un père de famille rencontré sur place nous confie aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants : "Pour moi, quand on dit Noël, on pense tout de suite au Père Noël, à la neige, au traîneau, etc." reconnaît-il. "Le fait que Dubaï arrive à créer ce type d'atmosphère dans un désert, c'est très impressionnant," estime-t-il.

Descente en luge et ski au Mall of the Emirates euronews

La neige est là

Et à Dubaï aussi, la neige est là : le Kempinski Hotel au Mall of the Emirates offre une vue unique sur les pistes de ski intérieures et avec ses chalets, grottes et elfes, une ambiance à laquelle les visiteurs, y compris ceux qui ne fêtent pas Noël, auront probablement du mal à résister.