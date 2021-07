Le quartier de Jebel Ali à Dubaï et ses promesses d'évasion

Dans cet épisode de Postcards, nous découvrons un quartier méconnu du sud de Dubaï, Jebel Ali qui est avant tout célèbre pour abriter le plus grand port maritime du Moyen-Orient, également désigné comme le meilleur de cette région du monde depuis 24 ans. Il joue un rôle crucial pour l'économie des Émirats arabes unis en offrant plus de 80 services de transport maritime hebdomadaires et en desservant plus de 150 ports dans le monde.

Mais ce quartier est aussi une destination de voyage. Le JA Resort célèbre son 40ème anniversaire cette année. Ce complexe cinq étoiles en front de mer comporte trois hôtels à l'architecture unique, mais aussi un golf de 9 trous de classe mondiale.

Au sud de Jebel Ali, vous trouverez Dubai Parks and Resorts. C'est la plus importante destination de loisirs et de divertissement au Moyen-Orient avec ses trois parcs à thème et son parc aquatique.

Jebel Ali a aussi une facette culturelle : le quartier abrite une série de lieux dédiés à différents cultes, tous regroupés sur deux hectares alloués par les dirigeants de Dubaï.

Enfin, pour vous restaurer, une halte s'impose à Last Exit, un parc regroupant des food trucks qui semblent tout droit sortis du film hollywoodien "Mad Max".