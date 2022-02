Une piste réservée aux vélos en plein désert de Dubaï

À 35 minutes du quartier de Downtown Dubai débute une piste cyclable semblable à nulle autre du nom d'Al Qudra. Réservée aux cycles, cette bande de bitume dont l'accès est gratuit couvre une distance de 85 km en plein désert et s'étend sur environ 200 km en incluant les boucles le long de son parcours.

Ses infrastructures comme ses offres de location de vélos en font une destination de choix pour les amateurs de sport et d'aventure. La piste donne l'opportunité d'évoluer dans l'un des décors les plus emblématiques de l'émirat avec ses dunes ondoyantes et sa faune sauvage dont ses oryx d'Arabie.

Oryx d'Arabie dans le désert de Dubaï euronews

"C'est si agréable d'admirer le paysage et de voir tous les animaux et les oiseaux"

Ancien pilote moto du circuit World Superbike, Dijon Compton l'emprunte régulièrement. Il ne cache pas son enthousiasme.

"C'est absolument fantastique parce que c'est tellement plat, tellement facile et le cadre est tellement agréable," estime-t-il. "Peu importe que vous soyez un cycliste professionnel ou quelqu'un comme vous et moi, c'est si agréable d'admirer le paysage et de voir tous les animaux et les oiseaux," assure-t-il.