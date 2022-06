La culture de la moto monte en puissance à Dubaï

La culture des voitures de sport est très développée à Dubaï, mais certains fans de sports mécaniques ont choisi les véhicules à deux roues plutôt qu'à quatre. La communauté des motards est de plus en plus nombreuse dans l'émirat et attire tout type de profils. Ceux qui aiment l'aventure peuvent enfourcher leur engin en direction des montagnes de Hatta par une randonnée en modèle tout-terrain. Les pilotes de Harley Davidson se sentiront chez eux sur l'autoroute du désert tandis que que l'Autodrome de Dubaï donne l'opportunité aux passionnés de grosses cylindrées d'atteindre sur piste, des vitesses pouvant aller jusqu'à 300 km/h.

Les sensations du pilotage sur circuit

Ce circuit vrombit d'activité, en particulier le week-end. Des journées d'initiation au pilotage sont organisées régulièrement et permettent de tester ses compétences et les capacités des moteurs des engins dans un environnement sûr. Les spectateurs y verront des motos réglementaires et des motos de course personnalisées côte à côte sur le circuit même si tous les pilotes doivent satisfaire aux exigences de sécurité en matière d'équipement de conduite.

Les motards qui aspirent à devenir le prochain Valentino Rossi peuvent renforcer leur technique de pilotage à l'Académie sur circuit Furiosa. Son directeur général Kyle Kumm nous explique le concept : "Nous aidons les motards à gagner en confiance, mais de la bonne manière. Quand vous êtes un motard confiant, vous apprécierez encore plus d'enfourcher votre moto," affirme-t-il.

Parmi les élèves, Fredric Salloum nous dit apprécier l'environnement d'apprentissage : "Les motards qui sont sur le circuit sont conscients des règles, il y a aussi des services de secours qui peuvent intervenir s'il se passe quelque chose, donc c'est très encadré."

L'Autodrome de Dubaï où l'on trouve une académie de pilotage ouverte à tous euronews

Hors des sentiers battus

Le plus souvent, on associe Dubaï à ses gratte-ciels. Pourtant, à une courte distance de la ville, on se retrouve face aux monts Hajar à Hatta.

Cette chaîne de montagnes qui offre des panoramas spectaculaires possède un réseau de pistes de terre idéales pour les motos tout-terrain.

X Enduro propose des formations pour les pilotes qui souhaitent améliorer leurs techniques de conduite tout-terrain. Ses instructeurs installent des cônes sur une zone plate pour créer des parcours d'entraînement qui permettent d'acquérir des réflexes qui leur permettront de mieux éviter des rochers ou des arbres.

Le cofondateur de l'entreprise Mikael Odmark explique pourquoi les gens apprécient tant la conduite tout-terrain. "Il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent : quand elles réalisent ce qu'on peut faire en tout-terrain par opposition à la conduite sur route, cela leur ouvre un nouvel espace à explorer," fait-il remarquer.

Randonnée moto tout-terrain dans les monts Hajar euronews

Une communauté internationale

Pour se rendre compte de la diversité de la communauté des motards à Dubaï, il est conseillé de se rendre le week-end dans l'une des stations-service situées à la périphérie de la ville.

De nombreuses motos européennes, japonaises et américaines conçues pour la vitesse, l'aventure et le confort tourneront à plein régime tandis que les motards des quatre coins du monde échangeront des récits de leurs voyages et leur quête de nouvelles aventures.