La passion du football s'empare de Dubaï, et pas seulement durant la Coupe du monde

Dubaï aime le football comme le constatent les fans qui affluent vers l'émirat pour être près de la Coupe du monde qui se déroule au Qatar. **L'aéroport Dubai World Central (**DWC) assure jusqu'à 120 navettes par jour en sachant qu'il faut une heure environ pour rejoindre le pays voisin.

De vastes "fan zones"

Mais de nombreux supporters sont aussi heureux de rester à Dubaï pour assister au Mondial sur place. Car l'émirat a investi massivement dans de vastes "fan zones" dédiées aux amateurs de football érigeant des sites avec sièges VIP, écrans géants et systèmes de sonorisation de haute technologie pour donner aux spectateurs l'impression d'être au cœur de l'action.

Le port de Dubaï abrite ainsi le "BudX FIFA Fan Festival" - l'un des six sites officiels du "FIFA Fan festival" dans le monde - qui accueille jusqu'à 10 000 supporters par jour. Géré par l'entreprise d'événementielle locale BRAG, son PDG, Ramzi Nakad, estime que le haut niveau des installations a convaincu la FIFA de choisir Dubaï comme fan zone officielle.

_"Nous sommes très fiers d'accueillir le FIFA Fan festival dans une ville d'avenir comme Dubaï qui dispose de toutes les infrastructures touristiques nécessaires", s_ouligne-t-il. "Le port de Dubaï, qui abrite le nouveau terminal de croisière, est parfaitement situé pour le Fan Festival. Il offre une vue imprenable sur les Résidences de Jumeirah Beach, la plage et l'île Bluewaters. Vous pouvez même regarder les matchs depuis un yacht."

Des clubs de supporters

À Dubaï, un émirat dont la population compte entre 80 et 90 % d'expatriés, les fans de football peuvent rejoindre des clubs de supporters et rencontrer ainsi des personnes soutenant la même équipe. Presque toutes les grandes nations sont représentées dans l'arène de Dubaï.

Kieran Lindsay est le président "d'England in Dubai", le club de supporters de l'équipe d'Angleterre. "Depuis plusieurs années, je m'occupe du club de supporters pendant les grands tournois comme l'Euro et la Coupe du monde. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir le rassemblement dans la Fan Zone McGettigan située dans l'amphithéâtre du "Dubai Media City". Avec des écrans géants et 5 000 fans, on peut difficilement faire mieux."

Une émission de football en ligne et en direct

Peter Redding habite Dubaï. Avant chaque match, il anime une émission de football en direct et en ligne depuis le "Dubliner's", l'hôtel Meridien de la ville. Il propose des débats avec des footballeurs célèbres, présents en personne ou par liaison vidéo. La participation est gratuite et les fans peuvent intervenir depuis n'importe quel lieu dans le monde pour poser des questions aux invités.

Perfectionner son football

Ceux qui souhaitent perfectionner leur football peuvent également se rendre à Dubaï où ils découvriront le centre "Precision Football" d'Ibn Battuta**.** C'est une installation sportive de pointe dotée de plusieurs terrains et d'un centre technologique où les joueurs de tous niveaux peuvent améliorer leur technique.

L'entraînement comprend des instruments de réalité virtuelle qui permettent aux utilisateurs de jouer sur la pelouse du stade Wembley ainsi qu'une série de paddocks circulaires dits "Icons". Équipées de lumières, ces structures aident les footballeurs à améliorer leur agilité. Ils se placent au centre et tapent dans le ballon en visant des lumières lorsqu'elles passent au vert. Un point est marqué pour chaque feu vert touché. Cet équipement de pointe est utilisé à la fois par des professionnels et des visiteurs amateurs du centre.

Des académies de football

Les joueurs désirant poursuivre une carrière footballistique peuvent également rejoindre des académies animées par d'anciens footballeurs professionnels. Danny Guthrie, ancien joueur de première division anglaise, est l'entraîneur principal de la Football Academy, un centre d'entraînement pour les enfants en bas âge et les jeunes adultes.

Installée dans l'Amity University, au sein de la "Dubai International Academic City", l'équipe principale, appelée EPC (Elite Performance Center), joue dans la troisième division des Émirats arabes unis. C'est l'endroit où s'inscrire pour avoir une chance de faire partie de l'élite du football de demain. Les recruteurs examinent en effet régulièrement les images de l'académie pour dénicher des talents.

Auteur : Sarah Hedley Hymers