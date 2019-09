Business Planet examine les meilleures options qui s'offrent aux entreprises européennes du voyage pour profiter de la manne que représentent les touristes chinois visitant l'Europe.

Aux Pays-Bas, une entreprise spécialisée dans les graphismes animés et la réalité virtuelle se place à sa manière sur le marché du tourisme en provenance de Chine : l'an dernier, elle a utilisé sa technologie pour réaliser un gigantesque show 3D dans la ville chinoise de Xian lors de la cérémonie de clôture de l'Année du tourisme Union européenne - Chine. Il présentait des sites touristiques méconnus en Europe.

"Le mapping vidéo est une technologie qui nous permet de projeter dans un très grand format, des images vidéo sur un objet ou une ancienne muraille comme là à Xian," explique Rob Delfgaauw, PDG de cette société appelée Nuformer, qui ajoute : "Les images de ce projet présentaient des destinations moins connues dans l'Union européenne."

"Avec un produit créatif et innovant, vous aurez de grandes chances de pénétrer le marché chinois"

Une campagne lancée à l'occasion de cette Année du tourisme visait justement à inciter les touristes à sortir des sentiers battus et à venir en toutes saisons, mais aussi à bâtir des liens commerciaux plus solides.

Dans ce contexte, les PME européennes doivent-elles avoir peur de la Chine ? Rob Delfgaauw répond par la négative : "Si votre produit est créatif et innovant, en particulier s'il est nouveau, vous aurez de grandes chances de pénétrer le marché chinois."

L'an dernier, il n'y a jamais eu autant de visiteurs non européens dans l'Union. Une hausse de fréquentation en partie due aux touristes chinois.

Malgré son impact positif pour l'économie, ce boom n'est pas du goût de tous dans certaines villes très populaires comme Barcelone, Venise ou Amsterdam où des politiques sont menées pour limiter l'affluence.

Les orienter vers des sites méconnus

Le secteur européen du voyage se heurte ainsi à un casse-tête : comment profiter de cet essor du tourisme chinois tout en le dirigeant vers des lieux moins fréquentés qu'Amsterdam ?

Nous posons la question à Dineke Koerts, de l'Académie du Tourisme au sein de l'Université des sciences appliquées de Breda.

"Je pense qu'il est très important de voir comment encourager les touristes chinois à aller vers des destinations moins connues en Europe, en particulier ceux qui ne voyagent pas en groupe et qui cherchent à vivre des expériences uniques qu'ils peuvent partager en ligne avec leurs amis et parents en Chine," souligne-t-elle.

Quelles actions concrètes les entreprises doivent-elles mener pour pénétrer le marché chinois ? "Je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une présence sur le web," fait remarquer Dineke Koerts. "Avoir un site en chinois, communiquer sur les réseaux sociaux chinois, c'est indispensable quand on veut tirer profit du marché chinois," conclut-elle.

La parole de l'expert

Dineke Koerts de l'Académie du Tourisme au sein de l'Université des sciences appliquées de Breda aux Pays-Bas est une spécialiste du tourisme chinois. Business Planet a évoqué avec elle, ce marché en plein essor.

Que faire de plus pour encourager les visiteurs chinois à venir dans l'Union européenne ?

"Je crois que les touristes chinois, et en particulier les touristes individuels, sont attirés par les bonnes connections aériennes et par des procédures de délivrance de visa faciles. C'est très important pour eux, en particulier pour les touristes individuels quand ils choisissent leur destination. Il y a aussi le niveau de sécurité qui est un critère important, mais aussi ne attitude accueillante à l'égard des touristes chinois."

Quel est le potentiel de croissance de ce marché ?

"Le potentiel de croissance est peut-être au-delà de l'imaginable quand on pense qu'actuellement, moins de 10% de la population chinoise qui s'élève à 1,4 milliard d'habitants sont détenteurs d'un passeport. Et avec une classe moyenne chinoise de plus en plus nombreuse, cela veut dire que bientôt, de nombreux Chinois voyageront dans le monde sachant qu'ils ont déjà développé un véritable appétit pour le voyage."

Dans quelle mesure les initiatives menées par l'Union européenne comme l'Année du tourisme UE-Chine sont-elles utiles pour encourager le tourisme chinois en Europe ?

"Je crois que l'Année du tourisme UE-Chine a été très importante parce qu'elle a attiré l'attention sur l'UE et mis aussi l'UE sur la carte en tant que destination appropriée pour un voyage en dehors du pic saisonnier de l'été. Les principalespériodes de vacances en Chine se situent aux alentours du 1er octobre et en janvier-février, donc en dehors de la haute saison estivale européenne.

De plus, durant l'Année du tourisme UE-Chine, de nombreux événements qui visaient à créer des liens commerciaux ont été organisés. Ce qui a permis à des tour-opérateurs européens et chinois et à des fournisseurs de produits touristiques de nouer des contacts. Si vous allez sur le site de l'Année du tourisme UE-Chine, vous aurez accès à de nombreux documents intéressants, à des séminaires en ligne et à d'autres pistes à explorer en particulier si vous êtes une petite et moyenne entreprise désireuse d'explorer le marché chinois."

Le boom touristique chinois : de nouvelles opportunités commerciales

Pour de nombreuses entreprises européennes du secteur du tourisme, l'accès à de nouveaux marchés est crucial pour accéder à de nouvelles opportunités commerciales.

Pour épauler les sociétés européennes en quête de nouvelles opportunités, la Commission européenne et la Chine ont organisé l'Année du tourisme UE-Chine 2018.

Plus de 1000 entreprises de l'UE dont des PME ont bénéficié d'événements B2B organisés dans le cadre de cette initiative.

Liens utiles

Année du tourisme UE-Chine 2018

Secteur européen du tourisme

Entreprise néerlandaise Nuformer