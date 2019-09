Marche mondiale pour le climat : la carte des rassemblements

Au moment d'écrire ces lignes, des milliers de manifestations et rassemblements sont déjà prévus aux quatre coins du globe entre les 20 et 27 septembre, à l'occasion de la grande mobilisation mondiale pour le climat qui s'annonce historique.

Vous pouvez naviguer sur la carte à l'aide de la souris (ou de deux doigts en version mobile et tablette) pour zoomer sur les régions.

Militants, organisations écologistes, mouvements sociaux et syndicats espèrent profiter de la dynamique créée par les grèves "Fridays for future" initiées, entre autres, par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, pour se faire entendre des dirigeants mondiaux qui seront réunis lundi 23 septembre prochain au siège des Nations unies à New York à l'occasion d'un sommet consacré à la question climatique.

Ce sommet se tiendra dans un contexte où plusieurs records absolus de température ont été battus, en particulier durant l'été dans l'hémisphère nord. Ces vagues de chaleur et autres canicules ont ainsi eu une incidence particulière dans l'Arctique.

Ces derniers mois ont également été marqués par une vague d'incendies sans précédents dans la forêt amazonienne. Des foyers sont malheureusement toujours encore actifs en Indonésie.

La carte montre que les rassemblements seront les plus nombreux en Europe et aux États-Unis. Mais le reste du globe n'est pas en reste, puisque des manifestations sont prévues en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, en Asie et en l'Océanie. Une marche est même programmée dans une station en Antarctique.

Cette carte a été réalisée par les journalistes espagnols Diego Fernández Gómez, Carlos Beneítez Fernández et Irene Martínez. Ils ont commencé à produire ce type de cartes lors de la grande manifestation pour les droits des femmes en Espagne le 8 mars 2018. Depuis lors, ils ont perfectionné leur méthodologie et créé des cartes portant sur d'autres mouvements sociaux.