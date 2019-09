Les eurodéputés rejettent les candidats hongrois et roumain à la Commission

Les eurodéputés ont rejeté ce lundi les candidats hongrois et roumain à la future Commission européen. Lorsque la présidente élue de l'institution, Ursula von der Leyen avait dévoilé son équipe, László Trócsányi, pour la Hongrie, avait reçu le portefeuille "Voisinage et élargissement" et Rovana Plumb (Roumanie) celui des Transports.

Ces deux candidats ont été rejetés par une commission du Parlement européen en raison de soupçons de conflit d'intérêts, ont annoncé plusieurs de ses membres.

Lors d'un vote dans la matinée, les eurodéputés ont "confirmé que les deux commissaires ne pouvaient pas exercer leur fonction à cause de conflits d'intérêt", ce qui bloque leur processus de nomination, a annoncé Manon Aubry, députée de la Gauche unitaire européenne (GUE) et membre de cette commission.

Sur Twitter, le candidat hongrois a vivement réagi après le rejet de sa candidature. László Trócsányi a notamment déclaré que "l'injustice flagrante, le manque de transparence, la violation claire et délibérée des règles de droit et de procédure ainsi que le non-respect des principes de base de la démocratie me renvoient à une époque que j'ai crue révolue"