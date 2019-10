Quand on est à la tête d'une petite entreprise, on est souvent seul. Alors, pourquoi ne pas partager son expérience d'entrepreneur ?

Explorer la magnifique côte du sud-est de l'Italie tout en respectant l'environnement. C'est possible grâce aux voitures électriques louées par Sagelio qui est également en train de développer un réseau de stations de recharge dans la région des Pouilles.

Giancarlo Ostuni, cofondateur de cette entreprise créée en 2017, a affiné son business plan après avoir passé deux mois au sein d'une PME néerlandaise qui construit des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Un échange opéré grâce au Programme "Erasmus pour jeunes entrepreneurs."

Du gagnant-gagnant

"Grâce au programme, j'ai pu en quelque sorte, faire un bond dans l'avenir puisque le secteur des véhicules électriques aux Pays-Bas a 10 ans d'avance sur le marché italien," souligne Giancarlo Ostuni. "Et puis, j'ai séjourné dans une capitale européenne et j'ai vu ce que c'est de travailler au sein d'une entreprise reconnue de ce secteur," dit-il.

"Erasmus pour jeunes entrepreneurs" a apporté à Giancarlo Ostuni les compétences qu'il lui fallait pour démarrer son activité. Mais l'échange a aussi été bénéfique pour l'entreprise néerlandaise qui grâce à ce partenaire local, a pu s'imposer sur le marché italien. "Tout d'abord, grâce à moi, ils ont pu avoir quelqu'un pour faire une étude de marché dans le sud de l'Italie," précise le jeune entrepreneur. "Et maintenant que nous sommes une entreprise bien établie, toutes nos bornes de recharge sont les leurs, donc avec nous, ils ont décroché un nouveau client : c'est du gagnant-gagnant," affirme-t-il.

6000 nouvelles relations commerciales nouées

Dans le cadre du programme, les chefs d'entreprise débutants ont accès à des financements pour partir travailler avec des partenaires expérimentés partout dans l'Union européenne et dans sept autres pays européens comme l'Albanie, la Turquie et la Moldavie.

6000 relations commerciales ont déjà été nouées.

Massimo Avantaggiato qui dans le cadre du réseau UNISCO Per Lo Sviluppo Locale, participe à la coordination du programme dans les Pouilles se félicite de son impact économique dans la région. _"Il est très positif et très concret : nous avons géré 68 relations entre des entrepreneurs débutants et leurs hôtes et quasiment tous ont créé ou développé leur activité et généré des emplois," _se réjouit-il.

Quant aux critères pour être retenu dans le programme, Massimo Avantaggiato indique que "Erasmus pour jeunes entrepreneurs" "se concentre sur le soutien aux PME et il n'y a pas d'âge limite, ni de secteur auquel il faut appartenir."

La parole de l'expert

Massimo Avantaggiato fait partie du réseau "UNISCO Network Per Lo Sviluppo Locale", une organisation intermédiaire qui aide à coordonner "Erasmus pour jeunes entrepreneurs" dans la région des Pouilles dans le sud-est de l'Italie. Business Planet a recueilli son point de vue d'expert sur ce programme.

Paul Hackett, euronews :

"Quels sont les avantages pour ceux qui participent au programme ?"

Massimo Avantaggiato, expert du programme "Erasmus pour jeunes entrepreneurs" :

"Tout d'abord, on peut parler des avantages culturels puisque vous avez l'opportunité d'échanger de l'expérience avec des personnes d'autres pays et d'autres systèmes économiques. D'un point de vue pratique, l'entrepreneur novice a la possibilité de se familiariser avec sa mission, d'apprendre de manière concrète auprès d'un homologue plus expérimenté. Ce dernier, de son côté, y gagne en entrant en contact avec un nouvel entrepreneur fraîchement motivé."

Paul Hackett :

"Quel est le niveau de satisfaction ? Quel retour avez-vous de la part des participants ?"

Massimo Avantaggiato :

"Au plan européen, mais national et local - ici dans les Pouilles -, nous constatons - comme vous pouvez le voir sur le site internet du programme-, un haut degré de motivation et de satisfaction. Le programme donne l'opportunité d'accéder à de nouveaux marchés, de créer une nouvelle relation et de vivre une nouvelle expérience."

Paul Hackett :

"Si je suis intéressé par ce programme, que dois-je faire pour obtenir plus d'informations ?"

Massimo Avantaggiato :

''La réponse est simple : il faut vous rendre sur notre site internet. Le programme est vraiment concret. Tout est géré via le site. Vous pouvez y trouver de premiers conseils. Il y a aussi un guide pratique pour présenter votre candidature et enfin, toutes les possibilités de formation pour nouer cette relation entre entrepreneurs, etc."

Éléments-clés

Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un programme transfrontalier qui facilite les échanges d'expérience entrepreneuriale et de management.

Le programme met en relation un entrepreneur potentiel ou fraîchement établi avec un chef d'entreprise expérimenté qui dirige une PME dans un autre pays.

L'échange est en partie financé par l'Union européenne via le programme COSME.

Au cours des cinq dernières années, plus de 6000 relations entrepreneuriales ont été nouées grâce au programme, l'objectif étant d'atteindre les 10.000 échanges en 2020.

