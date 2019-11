Les îles Rishiri et Rebun, un Japon hors des sentiers battus

Situées à l’extrême nord du Japon, les îles de Rishiri et de Rebun sont un véritable paradis pour les amoureux de vélo, de randonnée et de nature.

Au large d'Hokkaidō se trouve Rishiri, une petite île à la nature préservée, et qui donne le sentiment d'être aux confins de la terre. Pour découvrir en profondeur toute la beauté de Rishiri, rien de tel que d'explorer l'île à vélo. Vous pourrez ainsi découvrir le Mont Rishiri, d'une hauteur de 1721 m.

« L’île fait 55 km donc on peut en faire le tour en une seule journée, explique Mizuki Ishihara, guide pour l'Association de tourisme de Rishiri. On peut donc louer un vélo et profiter d'une brise agréable.»

Marta Brambilla

Sur le trajet, différentes activités sont proposées. L'une des plus populaire est la pêche aux oursins. «_Les oursins de Rishiri sont très célèbres, beaucoup de touristes viennent pour ça _», raconte Mizuki Ishihara.

Vous pouvez également vous relaxer dans un bain thermal traditionnel japonais, appelé Onsen, et dont l’eau provient de sources volcaniques.

Marta Brambilla

Située plus au nord, l’île de Rebun est encore plus sauvage que sa voisine. Et pour profiter de cette nature, rien de mieux que de parcourir l’île à pied. Il existe de nombreux sentiers de randonnée, adaptés à tous les niveaux. Un paradis pour les amoureux du trek.

« Je pense que le meilleur moment pour faire du trek, c’est lors des mois d’août et de septembre, explique un guide local, Kenji Kawamura. Mais l'île de Rebun est aussi appelée "l'île flottante des fleurs_" et la saison des fleurs est en juin et juillet. Vous pouvez donc profiter de l'île de Rebun pendant tout l'été. Alors, n’hésitez pas à venir ! _»

Vélo, randonnée, nature et moment de détente... Ruishiri et Rebun montrent un Japon différent, loin des clichés, et qui vaut vraiment la peine d’être vécu.