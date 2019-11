Disney part à l'assaut de Netflix avec sa plateforme de streaming

Pour l'heure, Netflix , Amazon , Apple et Disney se partagent le marché, mais deux nouveaux acteurs vont faire leur apparition en 2020 : Peacock et HBO Max .

"Un peu déçu de #DisneyPlus [...] ça ne fonctionne plus ce AM" s'agace un autre internaute sur Twitter.

Le géant du divertissement Disney a lancé ce mardi aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas son service de vidéo en ligne avec pour objectif d'attirer entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024.

