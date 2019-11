L'OTAN fait débat à Bruxelles

Ce fut le cas du ministre autrichien Thomas Starlinger, qui s'est distancé des propos d'Emmanuel Macron et a préféré pointer du doigt la complémentarité de l'OTAN et de l'Union européenne.

L'idée est de développer conjointement les capacités de défense et de renforcer la disponibilité opérationnelle et la contribution des forces armées.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.