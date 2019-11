Le Prince Charles en Inde pour discuter changement climatique

Plus de No Comment

Le Prince Charles est arrivé à New Delhi, mercredi, pour discuter de certains défis mondiaux tels que le changement climatique et de la durabilité des entreprises. Il s'est également joint aux célébrations du 550e anniversaire de la naissance du gourou Nanak, le fondateur de la religion sikh.

