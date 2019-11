Tiffany : acquisition record pour LVMH

La finalisation de l'opération d'acquisition est prévue pour le milieu de l'année prochaine. Tiffany emploie plus de 14 000 personnes, dont 5 000 artisans joailliers spécialistes de la taille des diamants. La marque compte un réseau de plus de 320 boutiques dans le monde.

De son côté, le joaillier américain, fondé en 1837, cherche depuis des années à moderniser son image et attirer une clientèle plus jeune. Tiffany, engagée dans un processus de transformation important, voit dans cette acquisition un élan supplémentaire pour atteindre ses objectifs.

