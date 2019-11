"Et même Korngold a indiqué dans sa partition que la scène devait rester visible jusqu'aux toutes dernières mesures : le rideau doit rester levé et nous laisser voir le vide sur scène," souligne-t-il enfin.

"Écoutez attentivement ce qui vient de la fosse de l'orchestre et regardez ce qui se passe : c'est quelque chose que vous verrez rarement, en particulier avec une œuvre aussi difficile," nous interpelle Nikolaus Bachler. "Il y a cette manière dont Kirill Petrenko semble parfois disséquer la musique sans jamais lui enlever sa poésie," fait-il remarquer avant d'ajouter : "En même temps, il y a ces contradictions, ces ruptures et ces flashs surprenants qui nous font quasiment basculer chez Hitchcock."

Le baryton Andrzej Filonchyk qui incarne Frank et Fritz ajoute : "La salle de bains __apparaît sur le toit et Paul lui est en bas. Cela donne ce sentiment d'être dans un rêve comme quand vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose alors que vous sentez que vous pouvez le faire parce que ce n'est pas si éloigné," affirme-t-il.

Nikolaus Bachler, directeur de l'Opéra d'Etat de Bavière, évoque la mise en scène évolutive de cette production où les pièces d'une maison prennent la forme de cubes qui se déplacent : "Ces différentes pièces qui se divisent, se séparent, puis se rapprochent sont le reflet de ce conflit intérieur et je crois que le décorateur a très bien transposé cela," dit-il. "On peut aussi se représenter les choses comme une ville, comme un espace psychologique : c'est un espace typiquement freudien," estime-t-il.

Au cœur de cette trame qui a probablement inspiré "Sueurs froides" au maître du suspense : le deuil de Paul, incarné par Jonas Kaufmann , qui a perdu sa femme Marie et qui ne parvient pas à aller de l'avant. Quand finalement, il tombe amoureux de Marietta, le sosie de son épouse, il est tiraillé entre désir et culpabilité.

