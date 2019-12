Le climat au centre du sommet de l’UE

C'est un nouvel acte qui s'ouvre à Bruxelles. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent jeudi et vendredi pour un sommet. L'ordre du jour est chargé. Les dirigeants vont se pencher sur le Brexit, le prochain budget européen ainsi que la politique environnementale. Les Etats membres devraient s'engager vers la neutralité carbone en 2050 mais cette trajectoire annonce des discussions tendues. Toutefois même les capitales les plus sceptiques, comme Budapest, semblent prêtes à suivre le nouveau train écologique. "Nous voulons un plan clair, un agenda qui détaille techniquement et financièrement comment l'Union parviendra à la neutralité carbone", explique le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó.

Face à la forte mobilisation citoyenne tout au long de l'année en faveur d'une politique climatique plus ambitieuse, les dirigeants européens se sont engagés à prendre cette question à bras le corps. Leurs décisions seront analysées avec attention par les ONG environnementales.

La nouvelle stratégie pour le climat aura bien évidemment un coût. Or les dirigeants de l'UE peinent à s'entendre sur le prochain cadre financier pluriannuel de l'Union. Il n'y a pas de compromis sur la table pour le moment. A cela s'ajoute le Brexit. Le montant et surtout la durée de la part britannique dans le budget européen soulèvent de nombreuses questions. Les Etats membres auront peut-être un avant-goût du défi lorsqu'ils étudieront les résultats des élections législatives ce jeudi au Royaume-Uni.