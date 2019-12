La catastrophe de l'Erika a également une incidence au niveau européen. Ainsi en 2003, une agen ce européenne pour la sécurité maritime 5EMSA) est créée. La Commission européenne adopte, via les " paquets Erika I, II, et III ", toutes une série de mesures pour renforcer la réglementation en vigueur concernant le trafic maritime et la sécurité. Les pétroliers à simple coque, comme l'Erika, seront bannies des eaux européennes. La Commission établira aussi des listes de navires interdits d'accès dans les ports de l'Union européenne .

Cette gigantesque marée noire va aussi provoquer la mort de dizaines de milliers d’oiseaux, soit 130 fois plus que l’Amoco-Cadiz, et ravager les fonds marins. Les opérations de nettoyage des côtes vont se prolonger tout au long de l’année 2000.

Malgré des tentatives de remorquage, les deux parties du pétrolier, rongé par la rouille, sombrent le lendemain emportant dans les abîmes 20 000 tonnes de mazout, alors que 10 000 tonnes se sont déjà répandues dans l'océan. Dix jours plus tard, les premières nappes de fioul atteignent le littoral breton. En tout plus de 400 km de côtes françaises sont souillées.

Un peu avant 6h du matin ce 12 décembre 1999, le commandant de l'Erika, un pétrolier battant pavillon maltais, lance un message de détresse : son navire est victime d'une importante voie d'eau au large de la Bretagne. Deux heures plus tard, alors que la proue de l'Erika, vieux de 25 ans et affrété par le groupe français Total, s'enfonce lentement dans l'océan Atlantique, la coque du navire se casse en deux.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.