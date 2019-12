Bridget Riley et le "Op Art" s'exposent à Londres

C'est la troisième fois que Bridget Riley expose ici après 1971 et 1992. Mais cette rétrospective qui comprend 200 œuvres et 50 tableaux clés couvrant les 70 ans de sa carrière, est la plus grande exposition de l'artiste à ce jour. "Bridget Riley" est présentée jusqu'au 26 janvier à la Hayward Gallery de Londres .

