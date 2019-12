euroviews 18/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau italien revient sur l'accord de fusion entre le Français PSA et l'Italo-américain Fiat-Chrysler. Cette fusion pourrait se concrétiser d'ici un an et verra naître ainsi le quatrième constructeur automobile mondial. La nouvelle entité représentera quelque 400.000 salariés et des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, avec des marques telles Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge,Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ou Vauxhall.

Notre bureau espagnol revient sur le suicide d'un prêtre argentin accusé d'abus sexuels sur mineurs. Il a mis fin à ses jours par arme à feu alors qu'il devait être placé en détention. Son suicide coïncide avec la décision hier du Vatican de lever le secret pontifical sur les cas d'abus sexuels dans l’Église. Récemment en Argentine, deux prêtres ont été condamnés à plus de 40 ans de prison pour des faits de pédophilie.

Notre bureau portugais revient sur cette crise budgétaire qui frappe la municipalité de Rio de Janeiro. La justice a ordonné la suspension des paiements aux fournisseurs et employés de la ville. Une décision qui intervient alors que les infirmières et autres personnels hospitaliers sont en grève depuis une semaine pour protester contre le non versement de leur salaire. Ils dénoncent également le manque de moyens et d’équipements dans le secteur de la santé.