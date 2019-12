Wu Tang Clan : "Inspirer les gens, c'est notre plus grande bénédiction"

Wu Tang Clan est l'un des groupes hip hop les plus influents de tous les temps. Créé en 1992 à New York, il a vendu plus de 40 millions de disques à travers le monde. Nous avons rencontré des membres du groupe dans leur loge quelques instants avant qu'ils n’investissent la scène du Festival Sole (DXB) de Dubaï. Extrait.

Jane Witherspoon : Wu Tang Clan, vous êtes dans le métier depuis très longtemps. Comment l'avez-vous vu évoluer au fil des ans si l’on compare avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'industrie de la musique ?

Cappadonna, Wu Tang Clan : "Le métier a évolué et nous sommes différents. C'est comme si la jeune génération en était propriétaire maintenant. Nous avons été les pionniers et nous avons ouvert la voix aux artistes qui avaient du mal à se faire une place, à être créatif, et à suivre leur propre chemin aussi. Mais en même temps, c'est comme si on était toujours les rois de ce monde. On est toujours les rois et on va continuer à donner au public des chansons addictives".

Si on remonte un peu dans le temps. Vous êtes originaires de Staten Island. A l’époque, les choses étaient très différentes. Et ces expériences, votre vie, dont vous vous inspiriez, sont loin derrière vous aujourd’hui. Alors, comment faites-vous pour rester réalistes et trouver de nouvelles sources d'inspiration ?

U-God, Wu Tang Clan : "Pour moi, il s’agit de rester ancré dans la réalité. Juste payer mes factures, prendre soin de mes bébés et éviter les ennuis et le danger. Je connais simplement les événements que j'ai traversés. J’essaie de vivre et d'écrire sur ce qui m’arrive encore, parce que je fais du théâtre. La pièce ne s'arrête jamais".

Vous avez fait quelques séries télévisées et documentaires sur le groupe cette année ? C’est un peu un retour sur vos débuts et l’évolution de votre carrière ?

Raekwon, Wu Tang Clan : "C'est un reflet. Cela montre que les rêves deviennent réalité. Vous savez, vous travaillez dur et les gens voient que vous avez une conscience professionnelle. Ils savent que vous êtes issu d’un milieu défavorisé. Nous avons fait beaucoup. Nous avons ouvert les portes à beaucoup de ces jeunes qui maintenant nous regardent presque avec dévotion. Et cela vient du fait que nous savons d’où nous venons et quels ont été nos combats, mais aussi que nous savons où nous allons. La musique a été un navire, un vaisseau qui nous a permis de nous raconter. Et aujourd’hui, qu’une série et un documentaire racontent un peu notre histoire, c’est magnifique. Ça fait sourire ma mère et toute la famille".

Vous avez laissé un héritage. Selon vous, quel a été la route déterminante de votre carrière et pourquoi?

Raekwon, Wu Tang Clan : "Le commencement… c’est là que nous avons pris la route que nous devions emprunter pour ouvrir des portes à tant de personnes. Et quand vous inspirez les gens, c'est votre plus grande bénédiction".