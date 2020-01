Inde : Sept millions de personnes contre une nouvelle loi sur la citoyenneté

Plus de No Comment

Jusqu'à sept millions de personnes se sont alignées, dimanche, dans les rues du Kerala, dans le sud de l'Inde, et ont formé une chaîne humaine de 620 kilomètres de long. Selon les organisateurs, cette chaîne humaine à été organisée par le Front démocratique de gauche (LDF) pour protester contre la loi d'amendement de la citoyenneté du gouvernement indien (CAA). Cette nouvelle loi sur la citoyenneté, est, d'après les critiques, anticonstitutionnelle et discriminatoire envers les musulmans.

