Alyona Alyona, reine du rap ukrainien

Elle rappe en ukrainien et assume sa taille XXL, sur scène et dans ses textes. Alyona Alyona, ancienne institutrice de 28 ans, a livré un show détonnant en ce début d’année au festival Eurosonic à Groningue aux Pays-Bas. Chaîne couleur or autour du cou, peignoir façon boxeuse aux motifs léopard, la jeune-femme impressionne par son débit. Elle rappe sur sa vie quotidienne, abordant aussi le féminisme et la tolérance. Tout sauf la politique.

"Je n'aime pas les trucs politiques. Il y a tellement de problèmes politiques dans notre pays. Ma génération est fatiguée de la politique qui est partout, dans les journaux, l’actualité, les réseaux sociaux. On ne parle que de politique, c’est fatiguant", dit-elle.

Pas facile cependant de faire carrière quand on évolue dans un milieu qui reste majoritairement masculin, aussi, quand on rappe en ukrainien et qu’on a un style bien à soi. Mais Alyona a trouvé son créneau.

"Pas mal de mes chansons rejoignent le mouvement "body positive" qui encourage la diversité et l’estime de soi et défie les stéréotypes, qu’on soit jeune ou vieux. Le harcèlement, l’intimidation, la honte, je déteste ça", explique la rappeuse.

Incarnation d'un rap féminin en plein essor, Alyona Alyona a déjà été classée dans les 15 artistes à suivre sur le Vieux Continent par The New York Times.