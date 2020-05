no comment

Le puissant cyclone Amphan s'est abattu mercredi sur les côtes du l'Inde et du Bangladesh. Équivalent à un ouragan de catégorie 3, les vents ont soufflé jusqu'à 170 km/h avec des rafales à 190 km/h. Plus de 2,6 millions de personnes ont dû fuir leurs habitations. Les autorités ont averti qu'une tempête pourrait pousser l'eau à 25 kilomètres à l’intérieur des terres. Cette région, densément peuplé, compte certaines des communautés les plus vulnérables d'Asie du sud.