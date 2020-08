no comment

Jeudi, les animaux d'un zoo de Rome ont profité de fruits glacés pour les aider à se rafraîchir, au début d'une nouvelle journée de canicule dans la capitale italienne.

Les gardiens du parc et les vétérinaires ont donné des friandises fraîches aux suricates, chimpanzés, ours bruns, tortues et orangs-outans pour les soulager d'une vague de chaleur atteignant 36 degrés.

Selon la municipalité de Rome, une alerte de niveau 3 a été émise dans la capitale italienne, indiquant le niveau de risque le plus élevé pour les êtres humains, en particulier les personnes âgées, et aussi pour les animaux.