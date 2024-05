Vidéo. No Comment : au Mexique on célèbre le "Cinco de Mayo"

Des défilés colorés et bruyants sont organisés chaque année dans cette ville située au centre du pays pour commémorer cette victoire inspirante. Les participants vêtus d'uniformes historiques de l'armée française et mexicaine paradent dans les rues. C'est aussi l'occasion de découvrir des danseurs de flamenco, des concerts, des concours de chars et de piñatas, et tout ce qui compose la culture mexicaine.

Des défilés colorés et bruyants sont organisés chaque année dans cette ville située au centre du pays pour commémorer cette victoire inspirante. Les participants vêtus d'uniformes historiques de l'armée française et mexicaine paradent dans les rues. C'est aussi l'occasion de découvrir des danseurs de flamenco, des concerts, des concours de chars et de piñatas, et tout ce qui compose la culture mexicaine. A Puebla les festivités durent tout le mois de mai.