À Dubaï, un atelier de pâtisserie appelé Mélange s'est spécialisé dans les desserts et gâteaux personnalisés de prestige, certains étant même selon certains, trop beaux pour être mangés. Sa fondatrice et chef pâtissière Nadia Parekh réalise pour nous, l'une de ses créations.

"Ce sera un gâteau de couleur grise qui évoque le béton : il y aura beaucoup de décoration en chocolat, d'éclats et d'éléments métalliques et un travail sur le sucre également," nous annonce Nadia Parekh.

"Des aliments réconfortants"

"J'aime créer du mouvement et de la texture dans mes gâteaux, donc j'en fais beaucoup qui ont l'apparence du béton et j'ajoute des couleurs par-dessus," fait-elle remarquer.

La jeune femme a suivi une formation de chef pâtissière, mais ce n'est pas sa première expérience professionnelle. Nadia Parekh a en effet un diplôme de psychologie clinique de l'Université McGill de Montréal. "Il peut y avoir un lien parce que ce sont des aliments réconfortants," s'amuse-t-elle avant d'ajouter : "Mais pour moi, cette activité est vraiment thérapeutique."

La chef de cette pâtisserie appelée Mélange revient à sa création du jour : elle nous présente les génoises à la vanille tout juste sorties du four qu'elle vient de préparer. "C'est ma recette préférée," dit-elle. "Pour la faire, il faut fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce que le tout devienne vraiment pâle et léger," explique-t-elle.

Puis elle nous montre une autre préparation qui sera intégrée dans sa création : "C'est de la ganache au chocolat au lait qui est un peu fouettée," décrit-elle. "Dès que l'on incorpore de l'air, cela change la consistance et je vais vous le montrer avec la crème au beurre à la meringue suisse également," poursuit la jeune femme.

L'une des premières étapes de la création du jour de Nadia Parekh euronews

"Une touche très moderne avec des formes abstraites"

Ensuite, Nadia Parekh nous explique l'assemblage qu'elle a réalisé : "J'ai mis cinq couches de génoises à la vanille, j'ai intercalé de la ganache fouettée au chocolat, quelques fraises et tout cela est maintenu ensemble grâce à la crème au beurre à la meringue suisse."

Puis vient l'étape de l'enrobage : "C'est la première couche extérieure de nappage qui sert à ce que le gâteau se tienne et soit bien droit."

Après quelques gestes précis, c'est réussi. Notre journaliste James O'Hagan lui fait remarquer qu'elle pourrait travailler comme maçon. "C'est marrant que vous disiez cela parce qu'en fait, les outils sont très similaires," fait remarquer la chef pâtissière.

"On met une couleur grise comme du béton : comme cela, les autres éléments ressortiront bien," nous montre-t-elle. "On donne une touche très moderne à ce gâteau : il y a de l'audace, du chic et de l'industriel," estime-t-elle. "J'aime la composition : c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant," annonce-t-elle.

Dégustation de la création du jour de Nadia Parekh euronews

"C'est aussi bon que c'est beau"

Puis Nadia Parekh apporte sur un plateau, ce qui ressemble à des morceaux de cuivre. "__On dirait du métal, c'est du chocolat que l'on a tempéré et on peut en faire des formes abstraites," indique Nadia Parekh avant de nous montrer des créations en sucre bleu qu'elle placera sur le gâteau également. "On va travailler du haut vers le bas pour faire une sorte de cascade," dit-elle avant de poser une grande pièce de chocolat sur le dessus du gâteau : "Les joyaux de la couronne !" lance la jeune femme.

Enfin, arrive le moment de la dégustation. "C'est léger et le glaçage fond sur la langue instantanément," remarque notre reporter. "C'est pour cela que j'aime la crème au beurre à la meringue suisse," indique Nadia Parekh.

"Il y a un petit goût salé aussi," indique notre journaliste."Ce n'est pas trop sucré et cette génoise est parfaitement moelleuse : c'est aussi bon que c'est beau," assure-t-il.