L'année qui vient de s'écouler a été tellement troublée par la pandémie de Covid-19 pour bon nombre d'entre nous qu'il peut sembler difficile d'envisager l'avenir avec optimisme. La vision résolument positive que Jean-Marc Ollagnier nous expose dans Disrupted tombe à point nommé. PDG Europe de l'entreprise internationale de conseil Accenture, il explique avoir dans sa fonction, "un pied dans le présent et un pied dans l'avenir". Même s'il reconnaît que la gestion du présent est loin d'être facile, le monde de demain est selon lui, synonyme de promesses et d'opportunités. De plus, pour Jean-Marc Ollagnier, en termes de géopolitique et d'activité des entreprises, les conditions sont de plus en plus réunies pour aller vers une sortie de crise.

On connaît tous l'adage "tout est bien qui finit bien", le chef d'entreprise lui inverse ce principe en l'appliquant à la pandémie. Pour lui, toute mauvaise chose a une fin. "Cette crise prendra fin comme n'importe quelle autre et nous devons envisager la suite des événements et voir à quoi ressemblera la nouvelle normalité," assure-t-il.

Comme bon nombre de nos invités dont l'action révolutionne le monde d'aujourd'hui, Jean-Marc Ollagnier estime que la pandémie accélère le changement à une époque d'urgence planétaire. Voici les grandes lignes de la voie qui s'ouvre devant nous d'après lui : "Nous devons réellement repenser la manière dont nous faisons des affaires pour devenir plus numérique, mais aussi plus durable pour relever l'un des plus grands défis auxquels notre planète fait face : le changement climatique," invite-t-il.

Accenture a identifié ce que le groupe a appelé une "transformation double". Les ingrédients nécessaires à la réussite des entreprises combinent les révolutions numérique et durable. "Les entreprises qui maîtriseront les technologies numériques et celles qui placeront la durabilité au cœur de leur stratégie seront probablement les gagnantes du monde de demain," affirme le dirigeant de la société de conseil. "Comprendre parfaitement ces deux tendances, ces deux technologies sera crucial" selon lui.

Jean-Marc Ollagnier dans Disrupted euronews

Jean-Marc Ollagnier estime avoir une tâche immense devant lui : "Comme de nombreux chefs d'entreprise, ma mission consiste à comprendre ces nouveaux marchés, cette nouvelle opportunité, à la façonner, à s'y préparer et à l'expliquer à nos équipes," souligne-t-il.

La crise du Covid-19 lui a donné des clés sur la manière de s'y atteler : "Quand on fait face à quelque chose que l'on ne connaît pas, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de reconnaître que l'on ne sait pas. Je me suis toujours dit que l'humilité était probablement une bonne chose, mais aujourd'hui, il est clair que c'est une très bonne chose et de nombreux dirigeants ont du mal avec cela," juge-t-il.

Avec humilité, il estime que le monde prendra la bonne direction à l'issue de cette crise et évalue sur une échelle de 1 à 10, à au moins 8, les chances d'amélioration et de changement. Un positionnement qui représente une lueur d'espoir bienvenue.