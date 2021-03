"Pandemica" : une mini-série d'animation pour sensibiliser à l’accès aux vaccins

La question de l'accès aux vaccins contre le Covid-19 est au cœur de la mini-série d'animation imaginée par l'ONG One cofondée par Bono, le chanteur du groupe U2 et qui a pour mission d'en "finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 2030, afin que chacun-e, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités".

"Pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible, il faut garantir un accès aux vaccins à toutes et tous, partout. Pour le moment, seuls quelques pays ont accès aux vaccins, ce qui signifie que le virus continuera à muter, à traverser les frontières et à faire des ravages à travers le monde. ONE appelle les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques à travailler ensemble pour que le plus grand nombre de personnes ait accès aux outils de lutte contre le COVID-19", précise l'ONG sur son site internet.

Les sept épisodes sous-titrés dans plusieurs langues dont le français sont à découvrir sur la plate-forme YouTube.