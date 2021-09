Magritte, O'Keeffe : rendez-vous culturels à ne pas manquer en Europe

"Summer Exhibition" à Londres

L'exposition d'été de la Royal Academy of Arts est une tradition depuis le 18ème siècle, tout le monde, artistes reconnus comme amateurs, peut proposer ses œuvres. Au final, après sélection, on retrouve un mélange éclectique de tableaux, gravures, peintures, photographies, installation ou sculptures.Cette année, l'Académie a également invité des personnes souffrant de troubles de l'apprentissage et de handicaps physiques à soumettre leurs créations. La "Summer Exhibition" est à découvrir jusqu'au 2 janvier 2022.

René Magritte à Madrid

Le musée Thyssen-Bornemisza présente à Madrid une grande rétrospective consacrée à René Magritte. C'est la première du genre dans la capitale espagnole depuis plus de 30 ans. Le titre de l'exposition, "La machine Magritte", ou comment le grand peintre belge né au tournant du XXème siécle, et qui verra les guerres et le totalitarisme triompher, s'échapperra dans son art par la poésie et le surréalisme. L'exposition rassemble plus de 90 tableaux. A découvrir jusqu'en janvier 2022

Georgia O'Keeffe à Paris

Le Centre Pompidou présente la première rétrospective en France de Georgia O'Keeffe (1887 - 1986), l'une des plus grandes figures de l'art nord-américain du XXe siècle. L'exposition réunit une centaine de peintures, dessins et photographies. Elle offre un panorama complet du parcours de cette artiste décédée à l'âge de 98 ans. A découvrir jusqu'au 6 décembre