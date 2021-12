no comment

Des longues files d'attente se sont formées mercredi devant les centres de vaccination espagnols pour recevoir une injection de vaccin anti-Covid.

Les autorités ont intensifié leurs efforts pour inciter la petite proportion encore réfractaire à se faire vacciner. Environ 90% des personnes éligibles ont reçu leurs doses.

"Avec le nouveau variant et les restrictions qui compliquent la vie, je pense qu'il est plus important de se faire vacciner" a estimé Esteban Mariño, 29 ans, venu recevoir une dose au centre WiZink, dans la capitale. Le jeune homme explique avoir planifié ses vacances d'hiver au Portugal, pays qui a durci ses règles d'entrées pour les non vaccinés.

Selon une étude de l'institut de sondage CIS, un tiers des 1,6 millions d'adultes espagnols non vaccinés prévoient de franchir le pas. Mais près de 3% des personnes interrogées, soit l'équivalent d'un million de personnes rapportée à la population totale du pays, ne souhaitent pas recevoir d'injection.