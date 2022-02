no comment

Le Pérou inaugure sa plus grande peinture murale dans le centre de Lima, réalisée par des habitants pendant neuf mois avec l'aide d'une équipe d'artistes.

Ces peintures géantes couvrent les façades et les toits d'un millier de maisons sur la colline San Cristobal, située au cœur de la capitale.

Les artistes se sont inspirés de motifs pré-incas, mettant en scène des "Chakanas", un signe mythologique qui relie les mondes.

Visible dans toute la ville, l'oeuvre est appelée "Projet Arc-en-ciel".

Le collectif artistique "Energy Color", dont les membres sont originaires de ce quartier, a déclaré vouloir donner un nouveau visage à ce qui est perçu comme une zone dangereuse de Lima.

Les travaux de restauration et de peinture ont été financés par la municipalité de Lima et une entreprise de peinture privée, avec pour objectif de dynamiser ce quartier, et d'y créer un sentiment d'appartenance.